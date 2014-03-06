Вчера, 20:09 Просмотров: … Советник НАК «Нафтогаз» готовит предложения по управлению ГТС Фото:president.gov.ua В настоящее время более десятка всемерно известных компаний заявили об интересе к участию в управлении украинской газотранспортной системой, сообщила пресс-служба президента Украины.
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В пятницу, 30 января, в Киев приедут международные эксперты. Они будут проводить мониторинг транзита природного газа. Об этом во время встречи с главами дипломатических представительств Польши, Словакии, Чехии, Венгрии, ФРГ и Европейского Союза сообщил министр энергетики Читать далее
По словам главы совета директоров «Газпрома» Зубкова, соответствующее решение уже принято. Через четыре года Россия прекратит транзит газа через Украину. Решение о перенаправлении поставок газа в Европу в обход Украины с 2019 года принято, у ЕС Читать далее
С подготовкой к отопительному сезону в Украине творится что-то странное. Вначале правительство обещало подать энергоноситель в радиаторы горожан 15 октября, как и в прошлые годы. Но все прекрасно знают, что хоть официально отопительный сезон и начинается Читать далее
Объем газа в подземных хранилищах Украины на 18 сентября составил 16,37 миллиарда кубометров, увеличившись за неделю на 1,42%, свидетельствуют данные на сайте ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ. Объем газа в подземных хранилищах Украины на 18 сентября составил Читать далее
Оператор словацкой газотранспортной системы (ГТС) Eustream с 12 сентября начал сокращать транзит газа через страну, сообщает ИТАР-ТАСС, ссылающееся на данные компании. Если месяц назад через компрессорную станцию Вельке Капушаны проходило свыше 70 миллионов кубометров в сутки, то Читать далее
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что вернули платеж стоимостью $ 10,5 млн безосновательной платы за транзит российской ОАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала украинская компания во вторник. По словам украинской газовой компании, данный Читать далее