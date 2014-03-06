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Все из: транзит

Более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины — Порошенко

Более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины — Порошенко

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Вчера, 20:09 Просмотров: … Советник  НАК «Нафтогаз»  готовит предложения по управлению ГТС Фото:president.gov.ua В настоящее время более десятка всемерно известных компаний заявили об интересе к участию в управлении украинской газотранспортной системой, сообщила пресс-служба президента Украины. «Работа


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В Киев сегодня прибудут международные эксперты по мониторингу транзита газа

В Киев сегодня прибудут международные эксперты по мониторингу транзита газа

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В пятницу, 30 января, в Киев приедут международные эксперты. Они будут проводить мониторинг транзита природного газа. Об этом во время встречи с главами дипломатических представительств Польши, Словакии, Чехии, Венгрии, ФРГ и Европейского Союза сообщил министр энергетики


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Россия: Транзит газа через Украину будет прекращен через четыре года

Россия: Транзит газа через Украину будет прекращен через четыре года

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По словам главы совета директоров «Газпрома» Зубкова, соответствующее решение уже принято. Через четыре года Россия прекратит транзит газа через Украину. Решение о перенаправлении поставок газа в Европу в обход Украины с 2019 года принято, у ЕС


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Будет ли отопительный сезон в Украине?

Будет ли отопительный сезон в Украине?

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С подготовкой к отопительному сезону в Украине творится что-то странное. Вначале правительство обещало подать энергоноситель в радиаторы горожан 15 октября, как и в прошлые годы. Но все прекрасно знают, что хоть официально отопительный сезон и начинается


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Украина накопила в подземных хранилищах почти 16,4 млрд кубов газа

Украина накопила в подземных хранилищах почти 16,4 млрд кубов газа

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Объем газа в подземных хранилищах Украины на 18 сентября составил 16,37 миллиарда кубометров, увеличившись за неделю на 1,42%, свидетельствуют данные на сайте ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ. Объем газа в подземных хранилищах Украины на 18 сентября составил


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Поставки российского газа через Словакию сократились

Поставки российского газа через Словакию сократились

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Оператор словацкой газотранспортной системы (ГТС) Eustream с 12 сентября начал сокращать транзит газа через страну, сообщает ИТАР-ТАСС, ссылающееся на данные компании. Если месяц назад через компрессорную станцию Вельке Капушаны проходило свыше 70 миллионов кубометров в сутки, то


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Украина вернула «Газпрому» $ 10,5 млн «безосновательной» платы за транзит

Украина вернула «Газпрому» $ 10,5 млн «безосновательной» платы за транзит

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В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что вернули платеж стоимостью $ 10,5 млн безосновательной платы за транзит российской ОАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала украинская компания во вторник. По словам украинской газовой компании, данный


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Экономические новости Украины и мира.
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