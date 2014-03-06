ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора 68 единиц городского коммунального транспорта (65
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем
Недавно стало известно, что на территории Крымского полуострова существенно поднялись цены на маршрутки. В особенности это касается цен на транспорт, курсирующий между курортными городами и поселками. Эксперты сообщают, что примерно стоимость проезда поднялась на 40%. Такой
Инвестиции РФ в транспортную инфраструктуру АРК Крым, по предварительным оценкам, смогут составить до ста миллиардов российских рублей. Данную новость, как передает информационное агенство РИА Новости, сообщил Улюкаев Алексей, который является главой Минэкономразвития России.