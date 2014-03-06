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Все из: топливо

Гривна невероятно укрепилась, доллар и евро летят вниз

Гривна невероятно укрепилась, доллар и евро летят вниз

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Американская и европейская валюты за один день просели в цене КИЕВ. Сегодня, 09:14. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Курс валют в первый день весны, 1 марта, приятно удивит украинцев. Так, Нацбанк установил официальный курс гривны относительно


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Уголь на Украину из ЮАР — кому хорошо

Уголь на Украину из ЮАР — кому хорошо

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В Министерстве энергетики Украины, пояснили, в какую сумму обойдется уголь для страны, который закупается в африканской стране ЮАР. В итоге стоимость угля обошлась стране в размере 86 долларов за одну тонну топлива без учета выгрузки. Данную


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Европа добивается от США начала экспорта нефти и газа в ЕС

Европа добивается от США начала экспорта нефти и газа в ЕС

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Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза. Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза в рамках


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Burger King планирует открыться в Крыму

Burger King планирует открыться в Крыму

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По сообщению главы компании «Бургер Кинг Россия» Дмитрия Медового, американской сетью быстрого питания Burger King рассматривается вопрос открытия заведений в Крыму и Севастополе. Как известно, компания McDonald’s в начале апреля приостановила свою работу на крымском полуострове.


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Иран увеличивает импорт бензина

Иран увеличивает импорт бензина

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на тегеранского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, в течение ближайшего года исламская республика планирует значительно увеличить объем бензинового импорта. Собственные нефтеперерабатывающие предприятия удовлетворяют внутренний спрос на автомобильное топливо всего лишь на


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Минэнерго хочет ввести квоты на экспорт топлива

Минэнерго хочет ввести квоты на экспорт топлива

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В Минэнерго предложили обязать компании из нефтяного сектора продавать на отечественном рынке определенную долю производимых ими бензина и дизельного топлива. Это нововведение будет касаться четырехсторонних соглашений, которые заключаются с нефтяниками, и согласно которым осуществляется модернизация нефтеперерабатывающих


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Киевляне начали скупать продукты и бензин

Киевляне начали скупать продукты и бензин

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Жители украинской столицы начали активно снимать деньги в банкоматах, запасаться топливом на авто и скупать продукты питания.


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Экономические новости Украины и мира.
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