Американская и европейская валюты за один день просели в цене КИЕВ. Сегодня, 09:14. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Курс валют в первый день весны, 1 марта, приятно удивит украинцев. Так, Нацбанк установил официальный курс гривны относительно Читать далее
В Министерстве энергетики Украины, пояснили, в какую сумму обойдется уголь для страны, который закупается в африканской стране ЮАР. В итоге стоимость угля обошлась стране в размере 86 долларов за одну тонну топлива без учета выгрузки. Данную Читать далее
Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза. Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза в рамках Читать далее
По сообщению главы компании «Бургер Кинг Россия» Дмитрия Медового, американской сетью быстрого питания Burger King рассматривается вопрос открытия заведений в Крыму и Севастополе. Как известно, компания McDonald’s в начале апреля приостановила свою работу на крымском полуострове. Читать далее
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на тегеранского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, в течение ближайшего года исламская республика планирует значительно увеличить объем бензинового импорта. Собственные нефтеперерабатывающие предприятия удовлетворяют внутренний спрос на автомобильное топливо всего лишь на Читать далее
В Минэнерго предложили обязать компании из нефтяного сектора продавать на отечественном рынке определенную долю производимых ими бензина и дизельного топлива. Это нововведение будет касаться четырехсторонних соглашений, которые заключаются с нефтяниками, и согласно которым осуществляется модернизация нефтеперерабатывающих Читать далее
Жители украинской столицы начали активно снимать деньги в банкоматах, запасаться топливом на авто и скупать продукты питания. Читать далее