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Все из: Тимошенко

Мирный план Тимошенко. При чем здесь чемоданчик из «Криминального чтива»

Мирный план Тимошенко. При чем здесь чемоданчик из «Криминального чтива»

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План, о котором говорит Юлия Владимировна, — это чемоданчик авторитета Марселласа Уоллеса. Он часто бывает в кадре, но что в нем — остается только гадать Не успели в Аргентине перехватить партию российского кокса (сорт «Посольский»), как


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Антураж под выборы: Как Савченко заменили Шепелевым

Антураж под выборы: Как Савченко заменили Шепелевым

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Накануне годовщины Майдана в Украине стартовала очередная многоходовка с российским акцентом Во-первых, пророссийские СМИ и кремлевские рупоры начали живо обсуждать компромат, который якобы есть у недавно задержанного Шепелева. Во-вторых, снова в медиа-пространстве актуализировалась версия о «грузинских


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