План, о котором говорит Юлия Владимировна, — это чемоданчик авторитета Марселласа Уоллеса. Он часто бывает в кадре, но что в нем — остается только гадать Не успели в Аргентине перехватить партию российского кокса (сорт «Посольский»), как Читать далее
Накануне годовщины Майдана в Украине стартовала очередная многоходовка с российским акцентом Во-первых, пророссийские СМИ и кремлевские рупоры начали живо обсуждать компромат, который якобы есть у недавно задержанного Шепелева. Во-вторых, снова в медиа-пространстве актуализировалась версия о «грузинских Читать далее