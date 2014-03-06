22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора 68 единиц городского коммунального транспорта (65 Читать далее
Первый заместитель председателя Тернопольской ОГА Николая Головач освобожден от должности по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА, соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Валентин Хоптян. В распоряжении сказано, что Головач уволен по собственному желанию. Как Читать далее
В Тернополе водитель автомобиля «Ауди», уходя от столкновения с другим автомобилем, въехал в остановку общественного транспорта и травмировал трех человек. Как сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Тернопольской области, дорожное происшествие произошло в 23.30 воскресенья Читать далее