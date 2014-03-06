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Все из: Тернополь

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте Тернополя

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте Тернополя

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22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора 68 единиц городского коммунального транспорта (65


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Из Тернопольской ОГА увольняются чиновники

Из Тернопольской ОГА увольняются чиновники

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Первый заместитель председателя Тернопольской ОГА Николая Головач освобожден от должности по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА, соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Валентин Хоптян. В распоряжении сказано, что Головач уволен по собственному желанию. Как


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В Тернополе легковушка врезалась в остановку с людьми

В Тернополе легковушка врезалась в остановку с людьми

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В Тернополе водитель автомобиля «Ауди», уходя от столкновения с другим автомобилем, въехал в остановку общественного транспорта и травмировал трех человек. Как сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Тернопольской области, дорожное происшествие произошло в 23.30 воскресенья


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