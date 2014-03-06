В Тернополе водитель автомобиля «Ауди», уходя от столкновения с другим автомобилем, въехал в остановку общественного транспорта и травмировал трех человек. Как сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Тернопольской области, дорожное происшествие произошло в 23.30 воскресенья