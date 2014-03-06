Фото из открытых источников Что в Украине с «тенью»? Теневая экономика – это не только откровенный криминал, но и разного рода экономические «схемы» (контрабанда, минимизация от налогообложения, конвертационные центры), то есть все, что не фиксируется официальной статистикой). Читать далее
Фото: Андрей Шинькович (из открытых источников) По данным Международного валютного фонда, 44,8% экономики Украины находится в тени. Как втрое сократить этот показатель рассказал на встрече с представителями коалиции «За детенизацию» народный депутат, автор законопроекта №8089 Андрей Читать далее
Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украине. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам, Читать далее
Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украины. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам, Читать далее
В правительстве уверяют, что бизнес начинает работать более прозрачно. В течение января-сентября 2017 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% ВВП. Это на 3% меньше, чем было за аналогичный период 2016-го. Такие данные приводит Министерство Читать далее
Киев, 7 февраля — АиФ-Украина. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал доклад об объеме теневой экономики 158 стран мира на протяжении 24 лет (в период с 1991 до 2015 года). Теневая экономика составляет более 30% от мирового Читать далее
В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем Читать далее