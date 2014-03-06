Фото из открытых источников Что в Украине с «тенью»? Теневая экономика – это не только откровенный криминал, но и разного рода экономические «схемы» (контрабанда, минимизация от налогообложения, конвертационные центры), то есть все, что не фиксируется официальной статистикой).