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Все из: теневая экономика

Теневая экономика: Зло или источник выживания населения?

Теневая экономика: Зло или источник выживания населения?

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Фото из открытых источников Что в Украине с «тенью»? Теневая экономика – это не только откровенный криминал, но и разного рода экономические «схемы» (контрабанда, минимизация от налогообложения, конвертационные центры), то есть все, что не фиксируется официальной статистикой).


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Андрей Шинькович: теневая экономика разлагает и уничтожает страну

Андрей Шинькович: теневая экономика разлагает и уничтожает страну

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Фото: Андрей Шинькович (из открытых источников) По данным Международного валютного фонда, 44,8% экономики Украины находится в тени. Как втрое сократить этот показатель рассказал на встрече с представителями коалиции «За детенизацию» народный депутат, автор законопроекта №8089 Андрей


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МВФ пересчитал долю теневой экономики Украины

МВФ пересчитал долю теневой экономики Украины

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Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украине. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента  МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам,


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Какая доля экономики Украины находится в тени

Какая доля экономики Украины находится в тени

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Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украины. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента  МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам,


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В тени находится треть экономики Украины — Минэкономразвития

В тени находится треть экономики Украины — Минэкономразвития

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В правительстве уверяют, что бизнес начинает работать более прозрачно. В течение января-сентября 2017 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% ВВП. Это на 3% меньше, чем было за аналогичный период 2016-го. Такие данные приводит Министерство


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МВФ: За время независимости почти половина экономики Украины была теневой

МВФ: За время независимости почти половина экономики Украины была теневой

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Киев, 7 февраля — АиФ-Украина. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал доклад об объеме теневой экономики 158 стран мира на протяжении 24 лет (в период с 1991 до 2015 года). Теневая экономика составляет более 30% от мирового


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Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

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В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем


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