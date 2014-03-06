ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Телеком-операторы откровенно устали от ценовой бойни и хотят бросить все силы на удержание действующих клиентов и цифровую диверсификацию. Однако готовых решений пока никто не придумал По предварительным оценкам, российский телеком-рынок в 2017 году прирос на 1
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
Китай намерен инвестировать около 400 млн долл. в телекоммуникационный сектор Украины, об этом договорились генеральный директор национального оператора связи «Датагруп» Александр Данченко и председатель правления телекоммуникационной корпорации Xinwei Telecom Enterprise Group (корпорация «Синьвэй») Ван Цзин. «Общая
В Украине сегодня появился шанс обновить отечественный рынок телекоммуникаций. Здесь будут внедрять мобильную связь 3G и 4G. Правда, данная попытка предпринималась уже более 7 лет, но до сих пор она являлась безуспешной.