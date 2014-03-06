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Все из: телекоммуникации

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Будем здоровы

Будем здоровы

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Телеком-операторы откровенно устали от ценовой бойни и хотят бросить все силы на удержание действующих клиентов и цифровую диверсификацию. Однако готовых решений пока никто не придумал По предварительным оценкам, российский телеком-рынок в 2017 году прирос на 1


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Китай инвестирует 400 млн долларов в украинские телекоммуникации

Китай инвестирует 400 млн долларов в украинские телекоммуникации

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Китай намерен инвестировать около 400 млн долл. в телекоммуникационный сектор Украины, об этом договорились генеральный директор национального оператора связи «Датагруп» Александр Данченко и председатель правления телекоммуникационной корпорации Xinwei Telecom Enterprise Group (корпорация «Синьвэй») Ван Цзин. «Общая


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Внедрения новых стандартов связи

Внедрения новых стандартов связи

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В Украине сегодня появился шанс обновить отечественный рынок телекоммуникаций. Здесь будут внедрять мобильную связь 3G и 4G. Правда, данная попытка предпринималась уже более 7 лет, но до сих пор она являлась безуспешной.


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