ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
Сегодня, 10 октября, во Львовском областном совете представители власти Львовской области, ученые, эксперты и руководители фирм и компаний во время круглого стола обсудили вопросы относительно перспектив и угроз строительства и функционирования малых гидроэлектростанций.