Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "технологии"

Все из: технологии

Мировая экономика бьет тревогу

Мировая экономика бьет тревогу

Нет комментариев

ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется.  Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на


Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

Нет комментариев

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


Читать далее
Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

Нет комментариев

Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете


Читать далее
Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Нет комментариев

Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Нет комментариев

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


Читать далее
В Украине растет уровень безработицы

В Украине растет уровень безработицы

Нет комментариев

8 октября 2014 года в Киеве состоялась пресс-конференция, в ходе которой заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк заявил о том, что на сегодняшний день в стране стремительно растет уровень безработицы. Данные, предоставленные Службой занятости, свидетельствуют


Читать далее
Китай инвестирует 400 млн долларов в украинские телекоммуникации

Китай инвестирует 400 млн долларов в украинские телекоммуникации

1 Комментарий

Китай намерен инвестировать около 400 млн долл. в телекоммуникационный сектор Украины, об этом договорились генеральный директор национального оператора связи «Датагруп» Александр Данченко и председатель правления телекоммуникационной корпорации Xinwei Telecom Enterprise Group (корпорация «Синьвэй») Ван Цзин. «Общая


Читать далее
Стр 1 из 2 12
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top