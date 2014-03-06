ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется. Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете Читать далее
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник Читать далее
8 октября 2014 года в Киеве состоялась пресс-конференция, в ходе которой заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк заявил о том, что на сегодняшний день в стране стремительно растет уровень безработицы. Данные, предоставленные Службой занятости, свидетельствуют Читать далее
Китай намерен инвестировать около 400 млн долл. в телекоммуникационный сектор Украины, об этом договорились генеральный директор национального оператора связи «Датагруп» Александр Данченко и председатель правления телекоммуникационной корпорации Xinwei Telecom Enterprise Group (корпорация «Синьвэй») Ван Цзин. «Общая Читать далее