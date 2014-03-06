Скрасить однообразную жизнь человека помогают домашние питомцы. Многие из нас держат дома кошек, собак, хомячков, попугайчиков. Согласитесь, что это очень приятно, когда Вы приходите домой с работы, а Ваш пёсик с радостью бросается Вас встречать. Ещё Читать далее
Днепропетровская компания «АТБ-маркет», владеющая сетью продуктовых магазинов «АТБ», которая охватывает всю Украину, обнародовала данные о потерях, связанных с конфликтом на территории Донецкой и Луганской областей. По данным компании, сумма убытков, которые понесли магазины и распределительные центры Читать далее
Часто люди, когда говорят о доходе и прибыли, имеют в виду одно и то же. Но в действительности доход и прибыль немного разные вещи. Чем же они отличаются? Доход — это сумма денег, вырученная от проданных Читать далее
Печати и штампы, оснастки, эскизы, защитные элементы и другие страшные слова, с которыми можно столкнуться при выборе печатно-штемпельной продукции. Что они означают для обычного потребителя и как выбрать качественную продукцию? Зная некоторые факторы, которые влияют на Читать далее
Компания «Нафтогаз Украины» объявила о проведении тендерного конкурса на предоставление безотзывных, безусловных банковских платежных контргарантий, предельная сумма которых составляет 15 миллионов евро или 15 миллионов долларов. Информация об этом опубликована в «Вестнике госзакупок», сообщает интернет-издание NEWSru.ua. Читать далее
По некоторым данным поступила информация о том, что резко стала улучшаться торговая статистика Украины. Статистические данные показали, что страна продала товаров на территории других государств больше, чем закупила импорт. За прошедшие пять месяцев этого года экспортируемый Читать далее
Представители России и Ирана продвинулись в в подписании соглашения о поставке иранских нефтепродуктов в обмен на российскую технику. Стоимость подписания может составлять 20 млрд долларов, сообщают работники агентства Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с положением. Читать далее