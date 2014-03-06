Шепелев в зале суда «Украинская правда» Апелляционный суд Киева признал законной меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву. Об этом сообщает пресс-служба суда. Отмечается, что 6 марта коллегия судей судебной палаты по рассмотрению Читать далее
Представитель Украины при ООН (2007-2016) Юрий Сергеев в 2013-2014 гг. вел переговоры о своем трудоустройстве в США, имея при этом доступ к гостайне Украины. Об этом в ходе выступления в суде по делу о госизмене Януковича Читать далее
Леонид Кожара, экс-глава МИД Министр иностранных дел Украины (2012-2014) Леонид Кожара, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича, стал первым свидетелем стороны защиты по делу о госизмене экс-президента, который был допрошен в Оболонском суде. Читать далее
Михаил Добкин Из открытых источников Печерский районный суд Киева отказался продлевать депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаилу Добкину обязательство не выезжать за границу. Об этом «Українським новинам» сообщил источник в суде. Суд также разрешил Читать далее
Порошенко Українське фото Президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем назначении Верховной Радой двух судей Конституционного суда (КСУ) по своей квоте. Об этом Порошенко заявил на церемонии принятия присяги двумя новоназначенными судьями КСУ. «Я хотел бы Читать далее
«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки Московский Комсомолец Украину не поставят на колени: Порошенко пригрозил «Газпрому» Обозреватель «Газпром» вернул деньги Украине Lenta «Газпром» и «Нафтогаз» начали новую серию газового противостояния ТАСС Full coverage Источник Читать далее
Шепелев в зале суда «Украинская правда» В пятницу, 23 февраля, Дарницкий райсуд Киева постановил арестовать на два месяца без права внесения залога бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом в комментарии изданию «Страна.ua» рассказал адвокат Шепелева Денис Читать далее