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Все из: суд

Апелляционный суд оставил под стражей экс-депутата Шепелева

Апелляционный суд оставил под стражей экс-депутата Шепелева

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Шепелев в зале суда «Украинская правда» Апелляционный суд Киева признал законной меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву. Об этом сообщает пресс-служба суда. Отмечается, что 6 марта коллегия судей судебной палаты по рассмотрению


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Экс-постпред Украины при ООН Сергеев в 2013-2014 гг. вел переговоры о своем трудоустройстве в США, — Кожара

Экс-постпред Украины при ООН Сергеев в 2013-2014 гг. вел переговоры о своем трудоустройстве в США, — Кожара

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Представитель Украины при ООН (2007-2016) Юрий Сергеев в 2013-2014 гг. вел переговоры о своем трудоустройстве в США, имея при этом доступ к гостайне Украины. Об этом в ходе выступления в суде по делу о госизмене Януковича


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Первый – со стороны защиты: О чем допрашивали экс-министра иностранных дел в суде по делу Януковича

Первый – со стороны защиты: О чем допрашивали экс-министра иностранных дел в суде по делу Януковича

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Леонид Кожара, экс-глава МИД Министр иностранных дел Украины (2012-2014) Леонид Кожара, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича, стал первым свидетелем стороны защиты по делу о госизмене экс-президента, который был допрошен в Оболонском суде.


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Суд разрешил Добкину выезжать за границу

Суд разрешил Добкину выезжать за границу

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Михаил Добкин Из открытых источников Печерский районный суд Киева отказался продлевать депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаилу Добкину обязательство не выезжать за границу. Об этом «Українським новинам» сообщил источник в суде. Суд также разрешил


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Порошенко призвал Раду в ближайшее время назначить двух судей КСУ по своей квоте

Порошенко призвал Раду в ближайшее время назначить двух судей КСУ по своей квоте

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Порошенко Українське фото Президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем назначении Верховной Радой двух судей Конституционного суда (КСУ) по своей квоте. Об этом Порошенко заявил на церемонии принятия присяги двумя новоназначенными судьями КСУ. «Я хотел бы


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«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки

«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки

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«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки  Московский Комсомолец Украину не поставят на колени: Порошенко пригрозил «Газпрому»  Обозреватель «Газпром» вернул деньги Украине  Lenta «Газпром» и «Нафтогаз» начали новую серию газового противостояния  ТАСС Full coverage Источник


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Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева, – источник

Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева, – источник

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Шепелев в зале суда «Украинская правда» В пятницу, 23 февраля, Дарницкий райсуд Киева постановил арестовать на два месяца без права внесения залога бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом в комментарии изданию «Страна.ua» рассказал адвокат Шепелева Денис


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