Сегодня в 19:17, просмотров: 877 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Киеву 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций. По его словам, проект должен быть реализован в Винницкой области. Читать далее
Сегодня в 17:44, просмотров: 360 Глава Незалежной Пётр Порошенко на переговорах с руководителем военного ведомства Швеции Петером Хультквистом в понедельник, 5 марта, заявил, что официальный Киев рассчитывает на то, что северные страны Европы не позволят России Читать далее
10 октября во Львове во время «круглого стола» обсуждались вопросы целесообразности строительства малых ГЭС на реках Карпатского региона. В дискуссии приняли участие представители областного совета, научные сотрудники, эксперты, предприниматели, представители общественных организаций. Как отметил модератор мероприятия, Читать далее
В планы Кабинета Министров входит осуществление ряда мероприятий, направленных на увеличение объемов электроэнергии, производимых АЭС Украины. Читать далее
На август нынешнего года запланировано грандиозное строительство нового автозавода на территории Тульского региона. Инициатором этой исторической и экономически важной стройки выступает китайское представительство автоконцерна «Great Wall Motors». Читать далее
Фирма под названием «Мосинжпроект» вместе с компаниями «Railway Construction Corp. Lim.» и «International Fund Lim.» подписали договор о сотрудничестве в области строительства метрополитена в столице РФ. Эти данные сообщаются на сайте правительства российской столицы. Следует также Читать далее
Руководители ОАО «Российские железные дороги» хотят осуществить строительство железнодорожного участка в обход Украины. Реализация данного проекта обойдется компании в 45-60 миллиардов рублей. О таких намерениях общества сообщил Вадим Морозов, который является первым вице-президентом РЖД. Заявление было Читать далее