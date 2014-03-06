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Все из: строительство

Порошенко: ЕБРР выделил Украине миллиарды на солнечные электростанции

Порошенко: ЕБРР выделил Украине миллиарды на солнечные электростанции

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Сегодня в 19:17, просмотров: 877 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Киеву 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций. По его словам, проект должен быть реализован в Винницкой области.


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Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже» Украины и Европы

Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже» Украины и Европы

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Сегодня в 17:44, просмотров: 360 Глава Незалежной Пётр Порошенко на переговорах с руководителем военного ведомства Швеции Петером Хультквистом в понедельник, 5 марта, заявил, что официальный Киев рассчитывает на то, что северные страны Европы не позволят России


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Во Львове обсудили строительство малых ГЭС

Во Львове обсудили строительство малых ГЭС

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10 октября во Львове во время «круглого стола» обсуждались вопросы целесообразности строительства малых ГЭС на реках Карпатского региона. В дискуссии приняли участие представители областного совета, научные сотрудники, эксперты, предприниматели, представители общественных организаций. Как отметил модератор мероприятия,


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В Украине построят новые атомные энергоблоки

В Украине построят новые атомные энергоблоки

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В планы Кабинета Министров входит осуществление ряда мероприятий, направленных на увеличение объемов электроэнергии, производимых АЭС Украины.


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Строительство российско-китайского объекта

Строительство российско-китайского объекта

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На август нынешнего года запланировано грандиозное строительство нового автозавода на территории Тульского региона. Инициатором этой исторической и экономически важной стройки выступает китайское представительство автоконцерна «Great Wall Motors».


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Китайцы вложатся в строительство московского метро

Китайцы вложатся в строительство московского метро

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Фирма под названием «Мосинжпроект» вместе с компаниями «Railway Construction Corp. Lim.» и «International Fund Lim.» подписали договор о сотрудничестве в области строительства метрополитена в столице РФ. Эти данные сообщаются на сайте правительства российской столицы. Следует также


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РЖД — железная дорога в обход Украины

РЖД — железная дорога в обход Украины

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Руководители ОАО «Российские железные дороги» хотят осуществить строительство железнодорожного участка в обход Украины. Реализация данного проекта обойдется компании в 45-60 миллиардов рублей. О таких намерениях общества сообщил Вадим Морозов, который является первым вице-президентом РЖД. Заявление было


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