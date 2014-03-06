ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
На днях стало известно, что правительством Украины было выдвинуто предложение ввести сбор на обязательное пенсионное страхование, когда гражданин желает осуществить операцию, касающуюся покупки иностранной валюты в наличной или же безналичной форме.
Национальна комиссия по регулированию рынка финансовых услуг Украины своим решением от 8 февраля временно приостановила лицензию страховой компании «Провидна» на право реализации полисов ОСАГО. Постановление вступает в силу с 11 февраля с.г. Еще один лидер рынка ОСАГО
Недавно появилась информация о том, что рубль должен скоро укрепит свои позиции по отношению к евро или доллару. К марту текущего года за один доллар будут давать примерно тридцать три рубля. Стоит отметить, что в настоящее
Застраховались? Теперь главное не попасть в ДТП Украинские водители напуганы двойными ценами на автогражданку Многие автолюбители, которых государство в обязательном порядке заставляет приобретать полисы «автогражданки», утешают себя тем, что хотя бы ездить теперь будет не так