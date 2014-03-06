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Все из: страхование

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Возврат сбора с валютных операций

Возврат сбора с валютных операций

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На днях стало известно, что правительством Украины было выдвинуто предложение ввести сбор на обязательное пенсионное страхование, когда гражданин желает осуществить операцию, касающуюся покупки иностранной валюты в наличной или же безналичной форме.


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Страховой компании «Провидна» приостановили лицензию на право продавать полисы ОСАГО

Страховой компании «Провидна» приостановили лицензию на право продавать полисы ОСАГО

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Национальна комиссия по регулированию рынка финансовых услуг Украины своим решением от 8 февраля временно приостановила лицензию страховой компании «Провидна» на право реализации полисов ОСАГО. Постановление вступает в силу с 11 февраля с.г. Еще один лидер рынка ОСАГО


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Скоро ли подорожает рубль? Это неизвестно

Скоро ли подорожает рубль? Это неизвестно

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Недавно появилась информация о том, что рубль должен скоро укрепит свои позиции по отношению к евро или доллару. К марту текущего года за один доллар будут давать примерно тридцать три рубля. Стоит отметить, что в настоящее


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Особенности украинской автогражданки, или когда нескупой платит дважды

Особенности украинской автогражданки, или когда нескупой платит дважды

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Застраховались? Теперь главное не попасть в ДТП Украинские водители напуганы двойными ценами на автогражданку Многие автолюбители, которых государство в обязательном порядке заставляет приобретать полисы «автогражданки», утешают себя тем, что хотя бы ездить теперь будет не так


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Экономические новости Украины и мира.
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