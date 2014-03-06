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Среди многочисленных украинских банков предприятие под названием «Укрэксимбанк» появилось одним из первых — в далеком 1992 году. С самого момента своего учреждения банк стабильно занимает высокую позицию в группе крупнейших системных банков государства, имея отделения в Читать далее