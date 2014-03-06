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Все из: СССР

Союз Советских Социалистических Республик, также СССР, Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии.

СССР занимал почти 1/6 часть обитаемой суши Земли; на момент распада был самой крупной по площади страной мира. Образован на территории, которую к 1917 году занимала Российская империя без Финляндии, части Польского царства и некоторых других территорий.

Согласно Конституции 1977 года, СССР провозглашался единым союзным многонациональным социалистическим государством.

После Второй мировой войны СССР имел сухопутные границы с Афганистаном, Венгрией, Ираном, Китаем, КНДР (со дня её образования — 9 сентября 1948 года), Монголией, Норвегией, Польшей, Румынией, Турцией, Финляндией, Чехословакией и морские — с США, Швецией и Японией.

СССР был образован 30 декабря 1922 года путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с единым правительством, столицей в Москве, исполнительной и судебной властями, законодательными и правовыми системами. Союзные республики (в разные годы от 4 до 16), по Конституции, считались суверенными государствами; формально за каждой союзной республикой сохранялось право свободного выхода из Союза, порядок которого с 1990 года регулировал специальный закон. Союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций. Среди 50 стран-основателей ООН наряду с СССР были и две его союзные республики: БССР и УССР.

В 1941 году СССР вступил во Вторую мировую войну, а после победы в ней, наряду с США, был сверхдержавой. Советский Союз доминировал в мировой системе социализма, а также был соучредителем ООН, постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето.

Процесс распада СССР характеризовался острым противостоянием между представителями центральной союзной власти и новоизбранной властью на местах (Верховные советы, президенты союзных республик). В 1989—1990 годах начался «парад суверенитетов». 17 марта 1991 года в 9 из 15 республик СССР был проведён Всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором более двух третей голосовавших граждан высказались за сохранение обновлённого союза. Но после Августовского путча и последовавших за ним событий сохранение СССР в прежнем виде как государственного образования стало считаться невозможным, о чём было заявлено в Соглашении о создании Содружества Независимых Государств, подписанном 8 декабря 1991 года. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. В конце 1991 года Российская Федерация была признана государством-правопреемником Союза ССР в международно-правовых отношениях и заняла его место в Совете Безопасности ООН.

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