Министр экономики Германии Брижит Зиприс и министр торговли Китая Чжун Шан осудили новые таможенные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, заявив, что они подорвут глобальную торговую систему. Об этом сообщает Reuters. «Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной Читать далее
В торговой войне не будет победителей. В Китае рассказали о торговой войне с США фото: shutterstock Возможная торговая война Китая с США будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань. Читать далее
Министр коммерции КНР Чжун Шань Китай не желает вступать в торговую войну с США, так как это будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики. Об этом заявит министр министр коммерции КНР Чжун Шань на сессии Читать далее
Президент России Владимир Путин категорически отверг информацию о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли, опубликованном 10 марта пресс-службой главы государства. «У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели Читать далее
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Готовность КНДР к переговорам с США — результат жесткой политики Дональда Трампа, теперь задача Пхеньяна — пойти на уступки и «пересидеть» правление Трампа, возможно, даже заморозив ракетную и ядерную программу, сказал РИА Новости эксперт по Корее, Читать далее
Известный российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассказал, что произошло с российскими военными в Сирии 7 февраля, о перспективах появления миротворцев на Донбассе, и о том, начнет ли Путин наступление на Украину после чемпионата мира по футболу Читать далее
Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее