Только мы успели написать о фишинговом приложении «Универсальный Мобильный Банкинг» из Google Play (его удалили уже на следующий день), выманивающем банковские данные украинцев, как стало известно о еще одной мошеннической схеме. Неизвестные, используя уязвимости в регистрационных Читать далее
Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке UBR.ua — Украинский Бизнес Ресурс Full coverage Источник Читать далее
Так, на долю Украины пришлось 7,45% мировых объемов нежелательных электронных писем, при этом на Китай приходится 5,78% таких писем. Лидером по количеству разосланного спама стала Беларусь – 15,1%. Такие данные обнародовала компания Appriver, которая занимается борьбой Читать далее