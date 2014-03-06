Только мы успели написать о фишинговом приложении «Универсальный Мобильный Банкинг» из Google Play (его удалили уже на следующий день), выманивающем банковские данные украинцев, как стало известно о еще одной мошеннической схеме. Неизвестные, используя уязвимости в регистрационных