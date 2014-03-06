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Все из: спам

Новая схема позволяет мошенникам рассылать спам от имени украинских интернет-магазинов, используя уязвимости в форме регистрации

Новая схема позволяет мошенникам рассылать спам от имени украинских интернет-магазинов, используя уязвимости в форме регистрации

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Только мы успели написать о фишинговом приложении «Универсальный Мобильный Банкинг» из Google Play (его удалили уже на следующий день), выманивающем банковские данные украинцев, как стало известно о еще одной мошеннической схеме. Неизвестные, используя уязвимости в регистрационных


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Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке

Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке

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Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке  UBR.ua — Украинский Бизнес Ресурс Full coverage Источник


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Украина заняла третье место по количеству рассылаемого спама

Украина заняла третье место по количеству рассылаемого спама

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Так, на долю Украины пришлось 7,45% мировых объемов нежелательных электронных писем, при этом на Китай приходится 5,78% таких писем. Лидером по количеству разосланного спама стала Беларусь – 15,1%. Такие данные обнародовала компания Appriver, которая занимается борьбой


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