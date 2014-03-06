Александр Мазурчак, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, который подал в отставку, заявил, что навсегда уходит с государственной службы. Соответственно Мазурчак ответил на вопрос журналистов о том, чем он будет заниматься после ухода из КГГА. В