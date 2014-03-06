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Все из: снегопад

Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

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Мэр Киева Виталий Кличко приостановил сессию и в связи с экстремальными погодными условиями и распорядился, чтобы депутаты разъехались по районам и организовали работы по уборке снега Об этом говорится на сайте Кличко, передает «ДС». «Сегодня в


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Киев «остановился»

Киев «остановился»

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В понедельник утром, 9 декабря, в Киеве зафиксирована максимальная загруженность дорог. Согласно сервису Яндекс.Пробки, по сотоянию на 9:00 в столице фиксируются 10-балльные пробки. Наиболее проблематичными для проезда являются участок на проспекте Победы, начиная от въезда в город


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Из-за непогоды в Украине обесточены 638 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены 638 населенных пунктов

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Больше всего пострадала Тернопольщина. Сегодня ночью из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь с мокрым снегом) сработали системы защиты линий электропередач и произошло обесточивание 638 населенных пунктов в 10 областях Украины. Как сообщает Государственная служба по


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Мазурчак не вернется на госслужбу

Мазурчак не вернется на госслужбу

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Александр Мазурчак, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, который подал в отставку, заявил, что навсегда уходит с государственной службы. Соответственно Мазурчак ответил на вопрос журналистов о том, чем он будет заниматься после ухода из КГГА. В


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Экологи: Киеву грозит сильнейшее наводнение

Экологи: Киеву грозит сильнейшее наводнение

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Экологи прогнозируют сильное наводнение в Киеве в результате таяния большого количества снега, выпавшего в 20-х числах марта. «Может быть сильное наводнение, когда где-то в конце апреля начнет таять снег. Затопит половину Левого берега, Конча-Заспу, Подол», —


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