На большой пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил о поставках из США, причем в самое ближайшее время, широкой номенклатуры оружия, в том числе и антиснайперских комплексов И хотя в глазах обывателя, главное, что могут поставить США Читать далее
МВД Украины заявило, что милиционеров обстреляли из огнестрельного оружия, ранено более 20 правоохранителей На площади Независимости в Киеве задержан снайпер, который предположительно обстреливал сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет «Украинская правда». «Установлено, что митингующие на Майдане Читать далее
В МВД заявляют, что на Майдане Незалежности по правоохранителям стреляет снайпер – на данный момент ранены более 20 правоохранителей. Как сообщает пресс-служба МВД Украины, установлено, что митингующие на Майдане Незалежности, возможно, из здания консерватории, открыто применили Читать далее