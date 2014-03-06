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Все из: снайпер

Найти и уничтожить. Что поможет ВСУ отстреливать российских снайперов на Донбассе

Найти и уничтожить. Что поможет ВСУ отстреливать российских снайперов на Донбассе

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На большой пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил о поставках из США, причем в самое ближайшее время, широкой номенклатуры оружия, в том числе и антиснайперских комплексов И хотя в глазах обывателя, главное, что могут поставить США


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В Киеве на Майдане поймали снайпера

В Киеве на Майдане поймали снайпера

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МВД Украины заявило, что милиционеров обстреляли из огнестрельного оружия, ранено более 20 правоохранителей На площади Независимости в Киеве задержан снайпер, который предположительно обстреливал сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет «Украинская правда». «Установлено, что митингующие на Майдане


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МВД: На Майдане снайпер ранил 20 правоохранителей

МВД: На Майдане снайпер ранил 20 правоохранителей

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В МВД заявляют, что на Майдане Незалежности по правоохранителям стреляет снайпер – на данный момент ранены более 20 правоохранителей. Как сообщает пресс-служба МВД Украины, установлено, что митингующие на Майдане Незалежности, возможно, из здания консерватории, открыто применили


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