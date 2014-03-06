В ночь на 10 сентября на химическом заводе Organo-Fluid, расположенном недалеко от Бремена, прогремел мощный взрыв. В настоящее время власти немецкой коммуны Риттерхуде в Нижней Саксонии готовят к эвакуации 14 тысяч человек. Как сообщил начальник местной