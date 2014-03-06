08.03.2018 14:13 В мире Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.
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Датский радиоведущий убил кролика в прямом эфире программы о защите прав животных. Таким образом он хотел продемонстрировать лицемерие соотечественников в этом вопросе. Ведущий трижды ударил животное по голове велосипедным насосом. Ведущий датской радиостанции 24/7 Асгер Юль Читать далее
Официальный Вашингтон обратился к властям Турции с призывом уважать демократические ценности и обеспечить свободу СМИ после проведения в стране волны арестов, в том числе, представителей масс-медиа. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, передает Читать далее
Покупать валютные средства напрямую у Нацбанка Украины планирует в текущем месяце компания «Нафтогаз Украины». Об этом заявила глава украинского финансового регулятора Валерия Гонтарева в интервью интернет-изданию «Зеркало недели». Читать далее
Национальный банк Украины будет вводить на постоянной основе кураторов в коммерческие банки невзирая на предоставление им денежных ресурсов. Назначение кураторов в банковские организации, которые получили рефинансирование, может усилить контроль за правильным использованием средств. Институт кураторства считается Читать далее
В ночь на 10 сентября на химическом заводе Organo-Fluid, расположенном недалеко от Бремена, прогремел мощный взрыв. В настоящее время власти немецкой коммуны Риттерхуде в Нижней Саксонии готовят к эвакуации 14 тысяч человек. Как сообщил начальник местной Читать далее
Агентство Рейтер сообщает, что в ЕС согласовали введение новых санкций против Российской Федерации. Подчеркивается, что весь перечень составляющих нового санкционного пакета огласят уже 8 сентября. Ранее в СМИ появились предположения о том, что новые санкции могут Читать далее