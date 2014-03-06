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Все из: СМИ

Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

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08.03.2018 14:13 В мире Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ  и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.


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Передача о защите животных в Дании закончилась убийством кролика

Передача о защите животных в Дании закончилась убийством кролика

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Датский радиоведущий убил кролика в прямом эфире программы о защите прав животных. Таким образом он хотел продемонстрировать лицемерие соотечественников в этом вопросе. Ведущий трижды ударил животное по голове велосипедным насосом. Ведущий датской радиостанции 24/7 Асгер Юль


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США отреагировали на аресты представителей СМИ в Турции

США отреагировали на аресты представителей СМИ в Турции

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Официальный Вашингтон обратился к властям Турции с призывом уважать демократические ценности и обеспечить свободу СМИ после проведения в стране волны арестов, в том числе, представителей масс-медиа. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, передает


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«Нафтогаз» купит валюту у Нацбанка

«Нафтогаз» купит валюту у Нацбанка

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Покупать валютные средства напрямую у Нацбанка Украины планирует в текущем месяце компания «Нафтогаз Украины». Об этом заявила глава украинского финансового регулятора Валерия Гонтарева в интервью интернет-изданию «Зеркало недели».


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Нацбанк хочет ввести кураторов в банки

Нацбанк хочет ввести кураторов в банки

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Национальный банк Украины будет вводить на постоянной основе кураторов в коммерческие банки невзирая на предоставление им денежных ресурсов. Назначение кураторов в банковские организации, которые получили рефинансирование, может усилить контроль за правильным использованием средств. Институт кураторства считается


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В Германии взорвался химический завод

В Германии взорвался химический завод

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В ночь на 10 сентября на химическом заводе Organo-Fluid, расположенном недалеко от Бремена, прогремел мощный взрыв. В настоящее время власти немецкой коммуны Риттерхуде в Нижней Саксонии готовят к эвакуации 14 тысяч человек. Как сообщил начальник местной


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ЕС согласовал новые санкции против РФ, список огласят в понедельник

ЕС согласовал новые санкции против РФ, список огласят в понедельник

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Агентство Рейтер сообщает, что в ЕС согласовали введение новых санкций против Российской Федерации. Подчеркивается, что весь перечень составляющих нового санкционного пакета огласят уже 8 сентября. Ранее в СМИ появились предположения о том, что новые санкции могут


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Экономические новости Украины и мира.
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