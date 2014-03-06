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Все из: Сирия

«Самая большая российская группировка за всю Сирийскую войну оказалась мусором»

«Самая большая российская группировка за всю Сирийскую войну оказалась мусором»

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Известный российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассказал, что произошло с российскими военными в Сирии 7 февраля, о перспективах появления миротворцев на Донбассе, и о том, начнет ли Путин наступление на Украину после чемпионата мира по футболу


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Политолог: тон американской политики в Сирии задают не дипломаты

Политолог: тон американской политики в Сирии задают не дипломаты

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14:5519.02.2018 (обновлено: 14:56 19.02.2018) 245637 Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США «не играть с огнем» в Сирии и тщательно выверять свои шаги. Политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik отметил, что действия Вашингтона на Ближнем


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США считают, что операция Турции в Сирии может иметь тяжелые последствия

США считают, что операция Турции в Сирии может иметь тяжелые последствия

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Соединенные Штаты считают, что у Турции есть законные основания для обеспокоенности по поводу своей национальной безопасности, однако военная операция против курдских формирований на севере Сирии может иметь крайне негативные последствия в случае каких-то просчетов при ее


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Украина: локальный кризис с глобальными последствиями — The Guardian

Украина: локальный кризис с глобальными последствиями — The Guardian

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Если представить, что международные отношения это непрочная и крайне переплетённая паутина, то кризис, возникший на Украине, может послужить предпосылкой для ещё большего запутывания и без того сложной системы транснациональных связей. Сюда можно отнести, прежде всего, проблему


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Асад выиграл выборы в Сирии, Запад очень недоволен

Асад выиграл выборы в Сирии, Запад очень недоволен

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Президент Сирии переизбрался на новый срок Согласно последним данным, Асад выигрывает на президентских выборах. Об этом сообщил накануне спикер парламента страны Мохаммад аль-Лахам. Он заявил, что действующий президент выигрывает на выборах, набирая к настоящему моменту 89%


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В Сирии начинается регистрация кандидатов для участия в президентских выборах

В Сирии начинается регистрация кандидатов для участия в президентских выборах

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Выборы президента назначены на 3 июня. Список утверждённых претендентов будет опубликован по окончании срока регистрации — после 1 мая. Для Арабской республики предстоящие выборы, по сути, станут первыми демократическими. До этого по факту проводился общенациональный референдум


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Обама обвинил Россию в равнодушии к голодающим сирийцам

Обама обвинил Россию в равнодушии к голодающим сирийцам

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Президент США Барак Обама обвинил российские власти в равнодушии к жителям Сирии и создании помех для принятия резолюции ООН, снимающей осаду с города Хомс. Как заявил Обама на пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом в Белом


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Экономические новости Украины и мира.
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