Известный российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассказал, что произошло с российскими военными в Сирии 7 февраля, о перспективах появления миротворцев на Донбассе, и о том, начнет ли Путин наступление на Украину после чемпионата мира по футболу Читать далее
14:5519.02.2018 (обновлено: 14:56 19.02.2018) 245637 Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США «не играть с огнем» в Сирии и тщательно выверять свои шаги. Политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik отметил, что действия Вашингтона на Ближнем Читать далее
Соединенные Штаты считают, что у Турции есть законные основания для обеспокоенности по поводу своей национальной безопасности, однако военная операция против курдских формирований на севере Сирии может иметь крайне негативные последствия в случае каких-то просчетов при ее Читать далее
Если представить, что международные отношения это непрочная и крайне переплетённая паутина, то кризис, возникший на Украине, может послужить предпосылкой для ещё большего запутывания и без того сложной системы транснациональных связей. Сюда можно отнести, прежде всего, проблему Читать далее
Президент Сирии переизбрался на новый срок Согласно последним данным, Асад выигрывает на президентских выборах. Об этом сообщил накануне спикер парламента страны Мохаммад аль-Лахам. Он заявил, что действующий президент выигрывает на выборах, набирая к настоящему моменту 89% Читать далее
Выборы президента назначены на 3 июня. Список утверждённых претендентов будет опубликован по окончании срока регистрации — после 1 мая. Для Арабской республики предстоящие выборы, по сути, станут первыми демократическими. До этого по факту проводился общенациональный референдум Читать далее
Президент США Барак Обама обвинил российские власти в равнодушии к жителям Сирии и создании помех для принятия резолюции ООН, снимающей осаду с города Хомс. Как заявил Обама на пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом в Белом Читать далее