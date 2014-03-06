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Все из: Швеция

Шведские миротворцы могут появиться на Донбассе

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Швеция готова отправить своих военных в составе миротворческого контингента ООН на Донбасс Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина». «Если мы увидим надлежащие


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Субмарина, которую ищет Швеция, может принадлежать ВМС Нидерландов

Субмарина, которую ищет Швеция, может принадлежать ВМС Нидерландов

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Субмарина, которую Швеция ищет в своих территориальных водах, может принадлежать ВМС Нидерландов. Такое предположение высказал журналистам источник в Минобороны России. Он указал на данные, согласно которым на прошлой неделе дизель-электрическая подлодка «Брэйнвис» отрабатывала практические задачи близ


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Продажа здания торгпредства в Швеции

Продажа здания торгпредства в Швеции

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Российская Федерация будет обжаловать итоги аукциона по реализации помещения торгового представительства своего государства в Швеции, который провели по иску бизнесмена из Германии Зедельмайера Франца. Данную новость заявил Виктор Хреков, который является пресс-секретарем управления делами Путина, сообщает


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Глава МИД Швеции: Вопрос подписания Соглашения об ассоциации между Арменией и ЕС находится вне повестки

Глава МИД Швеции: Вопрос подписания Соглашения об ассоциации между Арменией и ЕС находится вне повестки

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Вопрос подписания Соглашения об ассоциации между Арменией и ЕС находится вне повестки, написал на своей страничке в микроблоге Twitter министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. «Мы работаем с Украиной, Молдовой и Грузией», — отметил он. По


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