Вопрос подписания Соглашения об ассоциации между Арменией и ЕС находится вне повестки, написал на своей страничке в микроблоге Twitter министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. «Мы работаем с Украиной, Молдовой и Грузией», — отметил он. По