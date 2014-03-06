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Все из: штраф

Фискалы оштрафовали Коболева на 8 миллиардов гривень

Фискалы оштрафовали Коболева на 8 миллиардов гривень

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Государственная фискальная служба Украины оштрафовала главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева на 8,3 млрд грн Об этом Коболев заявил на своей странице в Facebook, информирует «ДС». «А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня


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Кабмин предлагает штрафовать за несвоевременную уплату коммуналки

Кабмин предлагает штрафовать за несвоевременную уплату коммуналки

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Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить штраф для потребителей в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от суммы просроченного платежа. Соответствующая норма содержится в правительственном проекте закона №4563 от 29 августа 2014


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АМК Украины будет штрафовать АЗС

АМК Украины будет штрафовать АЗС

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Антимонопольный комитет Украины серьезно взялся за АЗС, которые беспочвенно повышают цены на бензин. Нарушителей будут страховать таким образом — 10% штрафа от доходов автозаправочной станции. Данную информацию сообщил Михаил Русинский, который является представителем антимонопольного комитета.


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Штрафы за выращивание ГМО в Украине

Штрафы за выращивание ГМО в Украине

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Верховная Рада Украины рассмотрела проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты для осуществления государственного контроля на рынке зерна, а также за оборотом генетически модифицированных организмов». Данный проект имеет своей целью усовершенствовать действующее законодательство


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Посредник армянского Минобороны заплатит полмиллиона за просрочку оплаты за украинское оружие

Посредник армянского Минобороны заплатит полмиллиона за просрочку оплаты за украинское оружие

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Суд взыскал с ЗАО «ДиДжиТехнолоджис» (Армения) в пользу дочернего госпредприятия «Укрспецэкспорта» внешне торговой и инвестиционной фирмы «Укринмаш» штрафные санкции в размере $ 64,5 тыс., что составляет эквивалент 516 тыс. грн. Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда


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Америка планирует ввести штрафы против российских банков, работающих в США

Америка планирует ввести штрафы против российских банков, работающих в США

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С 1 июля Россия и другие неамериканские банки, которые не открывают информации о владельцах счетов, столкнутся с 30-процентной дополнительной платой на определенные инвестиции в США. Речь идет в частности о процентах и дивидендах из американских ценных


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Будут приняты серьезные меры

Будут приняты серьезные меры

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Недавно Юрий Чиханчин, который является руководителем Росфинмониторинга, выдвинул предложение о введении ограничений на движение наличных средств за границу. Он подчеркивает, что предельный объем подобных перемещений не должен быть больше пятнадцати тысяч евро.


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Экономические новости Украины и мира.
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