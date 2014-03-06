Государственная фискальная служба Украины оштрафовала главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева на 8,3 млрд грн Об этом Коболев заявил на своей странице в Facebook, информирует «ДС». «А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня Читать далее
Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить штраф для потребителей в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от суммы просроченного платежа. Соответствующая норма содержится в правительственном проекте закона №4563 от 29 августа 2014 Читать далее
Антимонопольный комитет Украины серьезно взялся за АЗС, которые беспочвенно повышают цены на бензин. Нарушителей будут страховать таким образом — 10% штрафа от доходов автозаправочной станции. Данную информацию сообщил Михаил Русинский, который является представителем антимонопольного комитета. Читать далее
Верховная Рада Украины рассмотрела проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты для осуществления государственного контроля на рынке зерна, а также за оборотом генетически модифицированных организмов». Данный проект имеет своей целью усовершенствовать действующее законодательство Читать далее
Суд взыскал с ЗАО «ДиДжиТехнолоджис» (Армения) в пользу дочернего госпредприятия «Укрспецэкспорта» внешне торговой и инвестиционной фирмы «Укринмаш» штрафные санкции в размере $ 64,5 тыс., что составляет эквивалент 516 тыс. грн. Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Читать далее
С 1 июля Россия и другие неамериканские банки, которые не открывают информации о владельцах счетов, столкнутся с 30-процентной дополнительной платой на определенные инвестиции в США. Речь идет в частности о процентах и дивидендах из американских ценных Читать далее
Недавно Юрий Чиханчин, который является руководителем Росфинмониторинга, выдвинул предложение о введении ограничений на движение наличных средств за границу. Он подчеркивает, что предельный объем подобных перемещений не должен быть больше пятнадцати тысяч евро. Читать далее