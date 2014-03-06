Эксперты заявляют, что власти страны сознательно сбросили свои проблемы на ЕС Сегодня в 19:36, просмотров: 530 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что около 100 тысяч украинцев мигрируют из страны каждый месяц. Всего за прошлый Читать далее
Украинским родителям предложили заводить идентификационные карты на детей. Пилотный проект запущен в Ивано-Франковске, а в следующем году распространится по всей стране. Начальник управления криминальной милиции по делам детей МВД Алексей Лазаренко сказал, что карту будут раздавать Читать далее
О ведении тайной статистики стало известно журналистам ZN.UA от своих источников в школах и главном управлении образования столицы. Источники утверждают: в школы поступил приказ в срочном порядке собрать информацию о том, сколько в данном учебном заведении Читать далее
Как сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины, в настоящее время ведомство совместно с Министерством науки и образования разрабатывает полноценный курс по основам налоговых знаний для учащихся 9-11 классов. «Предмет постепенно вводится в учебный курс общеобразовательных учебных заведений, — отмечается в сообщении. — Ученики будут изучать Читать далее