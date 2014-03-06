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Все из: школа

Украинцы массово бегут в Польшу

Украинцы массово бегут в Польшу

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Эксперты заявляют, что власти страны сознательно сбросили свои проблемы на ЕС Сегодня в 19:36, просмотров: 530 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что около 100 тысяч украинцев мигрируют из страны каждый месяц. Всего за прошлый


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У украинских школьников снимут отпечатки пальцев

У украинских школьников снимут отпечатки пальцев

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Украинским родителям предложили заводить идентификационные карты на детей. Пилотный проект  запущен в Ивано-Франковске, а в следующем году распространится по всей стране. Начальник управления криминальной милиции по делам детей МВД Алексей Лазаренко сказал, что карту будут раздавать


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В киевских школах пересчитают у кого родители журналисты

В киевских школах пересчитают у кого родители журналисты

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О ведении тайной статистики стало известно журналистам ZN.UA от своих источников в школах и главном управлении образования столицы. Источники утверждают: в школы поступил приказ в срочном порядке собрать информацию о том, сколько в данном учебном заведении


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В школах для старшеклассников введут новый предмет

В школах для старшеклассников введут новый предмет

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Как сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины, в настоящее время ведомство совместно с Министерством науки и образования разрабатывает полноценный курс по основам налоговых знаний для учащихся 9-11 классов. «Предмет постепенно вводится в учебный курс общеобразовательных учебных заведений, — отмечается в сообщении. — Ученики будут изучать


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