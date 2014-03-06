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Все из: Шепелев

Апелляционный суд оставил под стражей экс-депутата Шепелева

Апелляционный суд оставил под стражей экс-депутата Шепелева

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Шепелев в зале суда «Украинская правда» Апелляционный суд Киева признал законной меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву. Об этом сообщает пресс-служба суда. Отмечается, что 6 марта коллегия судей судебной палаты по рассмотрению


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Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева, – источник

Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева, – источник

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Шепелев в зале суда «Украинская правда» В пятницу, 23 февраля, Дарницкий райсуд Киева постановил арестовать на два месяца без права внесения залога бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом в комментарии изданию «Страна.ua» рассказал адвокат Шепелева Денис


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Антураж под выборы: Как Савченко заменили Шепелевым

Антураж под выборы: Как Савченко заменили Шепелевым

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Накануне годовщины Майдана в Украине стартовала очередная многоходовка с российским акцентом Во-первых, пророссийские СМИ и кремлевские рупоры начали живо обсуждать компромат, который якобы есть у недавно задержанного Шепелева. Во-вторых, снова в медиа-пространстве актуализировалась версия о «грузинских


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