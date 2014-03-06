В первые два десятилетия на освоение шельфа в Северном Ледовитом океане «Роснефть» планирует потратить 400 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Regnum, ссылаясь на заявление главы нефтяной компании Игоря Сечина, которое тот сделал в Астрахани во