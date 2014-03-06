17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел Читать далее
В первые два десятилетия на освоение шельфа в Северном Ледовитом океане «Роснефть» планирует потратить 400 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Regnum, ссылаясь на заявление главы нефтяной компании Игоря Сечина, которое тот сделал в Астрахани во Читать далее
Кабмин без конкурса одобрил соглашение с итальянской и французской компаниями по добыче газа и нефти. Украинское правительство одобрило предложение межведомственной комиссии подписать соглашения с итальянской Eni и французской EDF о совместной разработке участков на шельфе Черного Читать далее