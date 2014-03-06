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Все из: шельф

«Бизнес-ангелы» и «долина смерти»: финский эксперт «Сколково» рассказал, как сделать успешный стартап

«Бизнес-ангелы» и «долина смерти»: финский эксперт «Сколково» рассказал, как сделать успешный стартап

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17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел


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Россия вложит в шельф 400 миллиардов долларов

Россия вложит в шельф 400 миллиардов долларов

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В первые два десятилетия на освоение шельфа в Северном Ледовитом океане «Роснефть» планирует потратить 400 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Regnum, ссылаясь на заявление главы нефтяной компании Игоря Сечина, которое тот сделал в Астрахани во


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Украина привлечет к разработке шельфа Черного моря компании Eni и EDF

Украина привлечет к разработке шельфа Черного моря компании Eni и EDF

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Кабмин без конкурса одобрил соглашение с итальянской и французской компаниями по добыче газа и нефти. Украинское правительство одобрило предложение межведомственной комиссии подписать соглашения с итальянской Eni и французской EDF о совместной разработке участков на шельфе Черного


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