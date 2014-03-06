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Все из: Сергей Лавров

Односторонние санкции искажают правила мировой экономики, заявил Лавров

Односторонние санкции искажают правила мировой экономики, заявил Лавров

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Сюжет: Санкции в отношении России (6596) 12:4508.03.2018 (обновлено: 20:25 08.03.2018) 113261 ХАРАРЕ (Зимбабве), 8 мар — РИА Новости. Односторонние санкции искажают функционирование рынка и правила мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Госдуме название обоснование санкционной


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Политолог: тон американской политики в Сирии задают не дипломаты

Политолог: тон американской политики в Сирии задают не дипломаты

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14:5519.02.2018 (обновлено: 14:56 19.02.2018) 245637 Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США «не играть с огнем» в Сирии и тщательно выверять свои шаги. Политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik отметил, что действия Вашингтона на Ближнем


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РосСМИ узнали, чем Климкин расстроил путинцев в Мюнхене

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В России обвинили Украину в том, что встреча министров иностранных дел Павла Климкина и Сергея Лаврова в Мюнхене была не очень результативной Об этом говорится в материале Коммерсанта, передает «ДС». По данным российского СМИ, договоренность о


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Лавров и Керри обсудили иранскую ядерную программу

Лавров и Керри обсудили иранскую ядерную программу

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри встретились в Лозанне и обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Керри сообщил, что провел с Лавровым «хорошую дискуссию», однако подробности встречи не рассказал. Между тем


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Керри проведет переговоры с Лавровым в ходе Мюнхенской конференции

Керри проведет переговоры с Лавровым в ходе Мюнхенской конференции

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Госсекретарь США Джон Керри проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, сообщила в пятницу представитель госдепа США Дженнифер Псаки. «В Мюнхене на следующей неделе госсекретарь США проведет


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Лавров назвал Порошенко лучшим шансом для Украины

Лавров назвал Порошенко лучшим шансом для Украины

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью телеканалу France 24 о диалоге между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Фрагменты беседы цитирует ТАСС. Отвечая на вопрос, является ли украинский президент надежным партнером,


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Лавров: отношения с США ухудшились надолго

Лавров: отношения с США ухудшились надолго

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Период охлаждения в отношениях России и США будет длительным, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытой лекции по вопросам внешней политики России. По его словам, отношения с США «ушли вниз достаточно далеко и глубоко». «Надеюсь, что это снижение уровня взаимодействия


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