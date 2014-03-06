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Все из: санкций

«В любом списке чувствую себя неуютно. И в «Форбсе» тоже»

«В любом списке чувствую себя неуютно. И в «Форбсе» тоже»

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ЕС согласовал новые санкции против РФ, список огласят в понедельник

ЕС согласовал новые санкции против РФ, список огласят в понедельник

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Агентство Рейтер сообщает, что в ЕС согласовали введение новых санкций против Российской Федерации. Подчеркивается, что весь перечень составляющих нового санкционного пакета огласят уже 8 сентября. Ранее в СМИ появились предположения о том, что новые санкции могут


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Новые санкции ЕС могут затронуть государственные нефтяные компании РФ

Новые санкции ЕС могут затронуть государственные нефтяные компании РФ

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Новые санкции ЕС могут затронуть государственные нефтяные компании РФ. Ограничения предполагается распространить, в частности, на привлечение долгосрочного финансирования, сообщает Financial Times. Критерии признания бизнеса подконтрольным государству издание не уточняет. Ограничительные меры в новом пакете санкций аналогичны


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Экс-сенаторы США стали лоббистами «Газпромбанка» в Вашингтоне

Экс-сенаторы США стали лоббистами «Газпромбанка» в Вашингтоне

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В ходе последних событий связанных с санкциями против России два бывших сенатора США будут выступать лоббистами российского «Газпромбанка» в Вашингтоне. 16 июля «Газпромбанк» оказался включенным в список санкций против РФ, на основании этого два бывших американских


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Санкции против российских компаний

Санкции против российских компаний

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В ближайшее время Украина введет соответствующие санкции против фирм с российским капиталом. Отметим, что аналогические санкции уже ввели США и страны Евросоюза. Здесь говорится о предприятиях, доля российского капитала которых превышает 50%. Меры будут касаться финансового


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Россия готовится к секторальным санкциям

Россия готовится к секторальным санкциям

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Секторальные санкции, которые западный мир может применить против России в ближайшие дни, нанесут серьезный удар по экономическому росту страны, а также отразятся на уровне доходов, инфляции и правительственных резервов. С таким предупреждением выступил глава российского минэкономразвития


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Банк «Россия» будет только в РФ

Банк «Россия» будет только в РФ

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Банк «Россия» будет работать только на отечественном рынке, — об этом информирует ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение банка. Это было сделано в целях защиты клиентов от недобросовестных действий других иностранных учреждений. Руководство банка приняло решение функционировать


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