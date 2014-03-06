Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам «Ведомостей». Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке Откройте статью для Читать далее
Агентство Рейтер сообщает, что в ЕС согласовали введение новых санкций против Российской Федерации. Подчеркивается, что весь перечень составляющих нового санкционного пакета огласят уже 8 сентября. Ранее в СМИ появились предположения о том, что новые санкции могут Читать далее
Новые санкции ЕС могут затронуть государственные нефтяные компании РФ. Ограничения предполагается распространить, в частности, на привлечение долгосрочного финансирования, сообщает Financial Times. Критерии признания бизнеса подконтрольным государству издание не уточняет. Ограничительные меры в новом пакете санкций аналогичны Читать далее
В ходе последних событий связанных с санкциями против России два бывших сенатора США будут выступать лоббистами российского «Газпромбанка» в Вашингтоне. 16 июля «Газпромбанк» оказался включенным в список санкций против РФ, на основании этого два бывших американских Читать далее
В ближайшее время Украина введет соответствующие санкции против фирм с российским капиталом. Отметим, что аналогические санкции уже ввели США и страны Евросоюза. Здесь говорится о предприятиях, доля российского капитала которых превышает 50%. Меры будут касаться финансового Читать далее
Секторальные санкции, которые западный мир может применить против России в ближайшие дни, нанесут серьезный удар по экономическому росту страны, а также отразятся на уровне доходов, инфляции и правительственных резервов. С таким предупреждением выступил глава российского минэкономразвития Читать далее
Банк «Россия» будет работать только на отечественном рынке, — об этом информирует ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение банка. Это было сделано в целях защиты клиентов от недобросовестных действий других иностранных учреждений. Руководство банка приняло решение функционировать Читать далее