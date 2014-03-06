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Все из: санкции

Позитив недели. «Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему RAM UAV

Позитив недели. «Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему RAM UAV

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Кроме того: газовый шантаж РФ навредит ей самой, из лап ФСБ освободили двух пограничников, а россияне продолжают позориться, продуцируя фейки «Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему Украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные


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Лукаш и Клюева исключили из санкционного списка Евросоюза

Лукаш и Клюева исключили из санкционного списка Евросоюза

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Сергей Клюев и Елена Лукаш Послы ЕС сегодня, 28 февраля, исключили из санкционного списка экс-главу Минюста Украины Елену Лукаш и депутата Сергея Клюева. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе


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Прогноз удручающей стабильности

Прогноз удручающей стабильности

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Международное рейтинговое агентство S&P поубавило оптимизм российских чиновников О притоке инвестиций речь шла и во время вчерашнего визита премьера Дмитрия Медведева в Чеченскую Республику. Фото РИА Новости Темпы роста российской


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Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

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Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции


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Позитив недели. С весны военные пенсионеры будут получать новые пенсии

Позитив недели. С весны военные пенсионеры будут получать новые пенсии

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Кроме того: российских дипломатов уличили в наркоторговле, General Electric наладит производство поездов в Украине, а США готовят новые санкции против РФ Военным пенсионерам повысили пенсии Правительство повысило выплаты военным пенсионерам на 1500 грн. «Мы прогнозируем, что


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Евросоюз может снять санкции с Лукаш и Клюева, – журналист

Евросоюз может снять санкции с Лукаш и Клюева, – журналист

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Открытый источник Европейский Союз может исключить из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Об этом в своем Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена


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Россия и США начали большую войну за нефть

Россия и США начали большую войну за нефть

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Американцам пророчат черные времена через 15 лет Сегодня в 13:33, просмотров: 2701 Цены на нефть, превысившие в январе отметку $70 за баррель, позволили американским производителям, чье сырье отличается высокой себестоимостью, существенно нарастить добычу и к середине


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