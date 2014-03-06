Кроме того: газовый шантаж РФ навредит ей самой, из лап ФСБ освободили двух пограничников, а россияне продолжают позориться, продуцируя фейки «Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему Украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Читать далее
Сергей Клюев и Елена Лукаш Послы ЕС сегодня, 28 февраля, исключили из санкционного списка экс-главу Минюста Украины Елену Лукаш и депутата Сергея Клюева. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Читать далее
Международное рейтинговое агентство S&P поубавило оптимизм российских чиновников
О притоке инвестиций речь шла и во время вчерашнего визита премьера Дмитрия Медведева в Чеченскую Республику. Фото РИА Новости
Темпы роста российской Читать далее
Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
Кроме того: российских дипломатов уличили в наркоторговле, General Electric наладит производство поездов в Украине, а США готовят новые санкции против РФ Военным пенсионерам повысили пенсии Правительство повысило выплаты военным пенсионерам на 1500 грн. «Мы прогнозируем, что Читать далее
Открытый источник Европейский Союз может исключить из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Об этом в своем Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Читать далее
Американцам пророчат черные времена через 15 лет Сегодня в 13:33, просмотров: 2701 Цены на нефть, превысившие в январе отметку $70 за баррель, позволили американским производителям, чье сырье отличается высокой себестоимостью, существенно нарастить добычу и к середине Читать далее