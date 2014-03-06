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Вкусно и дешевле, чем в магазинах: в Нижнем Тагиле открылся интернет-магазин KDV

Вкусно и дешевле, чем в магазинах: в Нижнем Тагиле открылся интернет-магазин KDV

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Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах  TagilCity.ru Городской портал Нижнего Тагила (пресс-релиз) Full coverage Источник


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Доллар, подвинься! Идёт юань и рубль

Доллар, подвинься! Идёт юань и рубль

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Коллаж: ПГ. Фото: Pixabay На Шанхайской бирже 26 марта 2018 года откроются торги нефтяными фьючерсами за юани, о чём объявила Китайская комиссия по ценным бумагам. С этого дня могут стартовать процессы, при которых национальная валюта социалистического


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Лучший хостинг в Украине от Hostpro

Лучший хостинг в Украине от Hostpro

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Размещение сайтов на серверах определённых хостинг-провайдеров является лучшим способом хранения данных и обеспечения надёжной работы web ресурсов, однако не стоит забывать, что далеко не все компании обеспечивают широкий функционал по управлению такими ресурсами и предлагают приемлемые


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Поисковой SEO аудит сайта

Поисковой SEO аудит сайта

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Основным, а самое главное высокоэффективным источником посетителей вашего сайта является трафик, полученный с поисковых систем. Для того, чтобы ПС легче индексировал ваш сайт, необходимо выполнить грамотную поисковую оптимизацию. Этот прием поможет занимать вашему сайту самые высокие


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Украина получила 750 млн долларов

Украина получила 750 млн долларов

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В рамках реализации проекта «Первый заем на политику развития» Всемирный банк предоставил Украине ссуду в размере 750 млн. долларов. Сообщение об этом было опубликовано пресс-службой Минфина Украины.


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Total вложит деньги в ангольский шельф

Total вложит деньги в ангольский шельф

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Как сообщает портал The Financial Times, французская корпорация Total намеревается вложить 16 миллиардов долларов в проект по разработке сверхглубокого океанского шельфа в Анголе. Компания приняла решение о возвращении к реализации проекта после того, как были решены


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Санкции против России со стороны США?

Санкции против России со стороны США?

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Ситуация в Украине оказывает огромное влияние на экономику многих государств, даже не связанных между собой посредством этой страны. Так, в США уже раздумывают о том, какие рычаги влияния у них есть для оказания давления на Россию


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Экономические новости Украины и мира.
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