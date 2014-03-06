Украинское фото Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza. «Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил»,
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Украинское фото Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza. «Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил»,
Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу «ГМС не осуществляла транспортировку Михеила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС
Посольство США в Грузии выпустило разъяснение по поводу улыбки, замеченной на лице главы дипмиссии Ричарда Норланда во время выступления президента республики Михаила Саакашвили на борту американского корабля «Балкли». Об этом сообщает «Грузия Online». «Очень жаль, что
Накануне во время официального приёма, проходившего на борту эсминца ВМС США Bulkeley, произошла перепалка между президентом и премьер-министром Грузии Михаилом Саакашвили и Бидзиной Иванишвили. Поводом для конфликта между политиками стало выступление премьера, в котором он, говоря
Президент Грузии не верит в мирное сосуществование с нынешним руководством России во главе с президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Рустави-2» накануне пятилетия российско-грузинского вооруженного конфликта, сообщают грузинские СМИ. «Я всегда говорил президенту