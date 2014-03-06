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Все из: Саакашвили

Саакашвили заявил, что готов стать премьером или мэром Одессы

Саакашвили заявил, что готов стать премьером или мэром Одессы

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Украинское фото Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza. «Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил»,


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Миграционная служба не знает, кто доставил Саакашвили в Польшу

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Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу «ГМС не осуществляла транспортировку Михеила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС


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Посол США объяснил свою улыбку во время речи Саакашвили

Посол США объяснил свою улыбку во время речи Саакашвили

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Посольство США в Грузии выпустило разъяснение по поводу улыбки, замеченной на лице главы дипмиссии Ричарда Норланда во время выступления президента республики Михаила Саакашвили на борту американского корабля «Балкли». Об этом сообщает «Грузия Online». «Очень жаль, что


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Саакашвили и Иванишвили поругались на борту американского эсминца

Саакашвили и Иванишвили поругались на борту американского эсминца

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Накануне во время официального приёма, проходившего на борту эсминца ВМС США Bulkeley, произошла перепалка между президентом и премьер-министром Грузии Михаилом Саакашвили и Бидзиной Иванишвили. Поводом для конфликта между политиками стало выступление премьера, в котором он, говоря


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Саакашвили: Путин сказал, засунуть заявления ОБСЕ, ЕС и США в «одно место»

Саакашвили: Путин сказал, засунуть заявления ОБСЕ, ЕС и США в «одно место»

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Президент Грузии не верит в мирное сосуществование с нынешним руководством России во главе с президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Рустави-2» накануне пятилетия российско-грузинского вооруженного конфликта, сообщают грузинские СМИ. «Я всегда говорил президенту


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