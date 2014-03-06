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Все из: рынок

«Россия выходит на рынок СПГ не поздно и не рано – вовремя»

«Россия выходит на рынок СПГ не поздно и не рано – вовремя»

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В Украине до 80% зарплат платят в конверте

В Украине до 80% зарплат платят в конверте

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Величина ежемесячных теневых зарплат, которые получают в Украине наемные работники, составляет как минимум 20 миллиардов гривен, что приводит к функционированию в стране черного рынка наличных средств. Об этом заявил Игорь Белоус, занимающий пост руководителя Государственной фискальной


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«Нафтогаз» купит валюту у Нацбанка

«Нафтогаз» купит валюту у Нацбанка

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Покупать валютные средства напрямую у Нацбанка Украины планирует в текущем месяце компания «Нафтогаз Украины». Об этом заявила глава украинского финансового регулятора Валерия Гонтарева в интервью интернет-изданию «Зеркало недели».


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Binary-optionss.com: Власти Бельгии обеспокоены деятельностью брокеров бинарных опционов

Binary-optionss.com: Власти Бельгии обеспокоены деятельностью брокеров бинарных опционов

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Регулятор финансовых рынков в Бельгии (FSMA) выставил на своем сайте предупреждение о несоответствии деятельности нескольких брокеров бинарных опционов бельгийскому законодательству. Как сообщают власти, в дополнение к нарушениям бельгийских законов, брокеры бинарных опционов предлагают инвестиции в финансовые


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Конкурентоспособность Германии понизилась

Конкурентоспособность Германии понизилась

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В рейтинге Всемирного экономического форума конкурентоспособность Германии понизилась. США улучшили позицию на два пункта, рейтинг России поднялся на 11 позиций. Конкурентоспособность Германии, считающейся «локомотивом» еврозоны, понизилась. Согласно обнародованному в среду, 3 сентября, докладу «Глобальная конкурентоспособность 2014-2015»


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Глава НБУ надеется стабилизировать доллар жесткими административными действиями

Глава НБУ надеется стабилизировать доллар жесткими административными действиями

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У Гонтаревой большие надежды на скорый кредит от МВФ и ВБ Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверена в том, что курс гривны растет из-за панических настроений из-за войны на востоке и обещает стабилизировать ситуацию. «Наши административные меры,


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Беларусь сняла запрет на импорт картофеля из Украины

Беларусь сняла запрет на импорт картофеля из Украины

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Вопреки просьбам России, республика Беларусь приняла решение снова допустить на свой рынок выращенный в Украине картофель, отменив ранее введенные ограничения в отношении украинской продукции. Сообщение об этом публикует интернет-издание «Зеркало недели» со ссылкой на информацию, предоставленную


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Экономические новости Украины и мира.
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