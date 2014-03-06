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Все из: рубль

Рубль в этом году обретет долгожданную стабильность

Рубль в этом году обретет долгожданную стабильность

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Курс валют на 24 января: гривна подорожала к доллару

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Фото: bank.gov.ua Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару, при этом курс нацвалюты ослаб к евро и рублю. На межбанке наблюдалась та же тенденция. Национальный банк Украины установил на среду, 24


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НБУ на 21 октября ослабил курс гривны до 21,99 грн/долл

НБУ на 21 октября ослабил курс гривны до 21,99 грн/долл

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Евро подорожал на 51 копейку Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2015 г. по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 21,99 грн/долл. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальные курсы валют


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Иран отказался от использования доллара США во внешней торговле

Иран отказался от использования доллара США во внешней торговле

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Иран более не использует доллар США для проведения транзакций с зарубежными странами, сообщил в субботу иранскому агентству «Тасним» зампред Центрального банка Ирана Голямали Камьяб. «В торговом обмене с зарубежными странами Иран использует другие валюты, в том


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Война двух держав или рубль против доллара

Война двух держав или рубль против доллара

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Все СМИ рассказывают о черном вторнике 16 декабря, последующем сразу за черным понедельником. Цена доллара 16 декабря доходила до 80 рублей, а накануне вечером до 67 рублей, что заставило ЦБ собрать срочное ночное заседание и поднять


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Какая валюта хуже: гривна или рубль

Какая валюта хуже: гривна или рубль

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Три кризиса, две революции и одна война: гривна и рубль очень по-разному переживали эти события, но закончили 18-летний марафон с одним результатом Последние две недели были отмечены драматическими событиями на российском валютном рынке. В течение трехнедельного


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Рынок акций РФ вырос на фоне резкого укрепления рубля

Рынок акций РФ вырос на фоне резкого укрепления рубля

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Индекс ММВБ по итогам дня повысился на 0,92% и составил 1452,89 пункта, индекс РТС — на 3,69%, до 1098,68 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Больший рост долларового индекса РТС обусловлен снижением курса доллара более чем на


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