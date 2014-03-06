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Фото: bank.gov.ua Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару, при этом курс нацвалюты ослаб к евро и рублю. На межбанке наблюдалась та же тенденция.
Национальный банк Украины установил на среду, 24 Читать далее
Евро подорожал на 51 копейку Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2015 г. по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 21,99 грн/долл. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальные курсы валют Читать далее
Иран более не использует доллар США для проведения транзакций с зарубежными странами, сообщил в субботу иранскому агентству «Тасним» зампред Центрального банка Ирана Голямали Камьяб. «В торговом обмене с зарубежными странами Иран использует другие валюты, в том Читать далее
Все СМИ рассказывают о черном вторнике 16 декабря, последующем сразу за черным понедельником. Цена доллара 16 декабря доходила до 80 рублей, а накануне вечером до 67 рублей, что заставило ЦБ собрать срочное ночное заседание и поднять Читать далее
Три кризиса, две революции и одна война: гривна и рубль очень по-разному переживали эти события, но закончили 18-летний марафон с одним результатом Последние две недели были отмечены драматическими событиями на российском валютном рынке. В течение трехнедельного Читать далее
Индекс ММВБ по итогам дня повысился на 0,92% и составил 1452,89 пункта, индекс РТС — на 3,69%, до 1098,68 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Больший рост долларового индекса РТС обусловлен снижением курса доллара более чем на Читать далее