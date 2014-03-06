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Все из: Рубан

Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки

Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки

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Народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко подтвердила информацию о намерении взять на поруки арестованного руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом Савченко заявила в комментарии «112 Украина». На


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Вечерний прайм 19.02.2018

Вечерний прайм 19.02.2018

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«112 Украина» 19.02.2018 в «Вечернем прайме» обсудили следующее: Финляндия согласилась отправить на оккупированной Донбасс своих миротворцев. При каких условиях и удастся ли договориться с Кремлем? Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал открытые судебные процессы по делу расстрелов на Майдане. Поможет ли открытость судов


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