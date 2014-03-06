Харьковские правоохранители объявили в розыск сбежавшего лидера Антимайдана, участника захвата здания ОГА и телеканала «АТН» Сергея Юдаева, а суд дал разрешение на его арест Так, Киевский районный суд Харькова 6 ноября 2017 г. признал Юдаева виновным Читать далее
Следственное управление Службы безопасности Украины объявило в розыск экс-министра образования Дмитрия Табачника. Соответствующая информация появилась на сайте министерства внутренних дел Украины в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти». Там указано, что г-н Табачник пропал 8 июня Читать далее
Интерпол отказался объявить в международный розыск бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонку, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-замглавы МВД Виктора Ратушняка Об этом в интервью «Українським новинам» заявил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя. По его словам, там пришли к выводу, Читать далее
В сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины говорится, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве Валерию Коряку и его заместителю в организации штурма Майдана в ночь с Читать далее
Претензий к бывшему президенту в Грузии накопилось много Украина отказалась выдавать грузинским властям экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-министра юстиции страны Зураба Адеишвили, сообщает Новости-Грузия. «Несмотря на существующее между странами в сфере экстрадиции вышеуказанное обязательство, украинская сторона не Читать далее
Интерпол объявил в розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Объявление на сайте этой организации сопровождается так называемой красной карточкой, предполагающей арест и выдачу разыскиваемого. Как сообщается на сайте Интерпола, Янукович объявлен в розыск украинскими властями по Читать далее
Политика подозревают в организации нападения на украинских националистов в 2007 году Пророссийский политик из Одессы, бывший народный депутат Игорь Марков объявлен в розыск. Информация об этом обнародована на официальном сайте МВД в категории «лицо, которое скрывается от суда». Маркова подозревают Читать далее