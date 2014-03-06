Политика подозревают в организации нападения на украинских националистов в 2007 году Пророссийский политик из Одессы, бывший народный депутат Игорь Марков объявлен в розыск. Информация об этом обнародована на официальном сайте МВД в категории «лицо, которое скрывается от суда». Маркова подозревают