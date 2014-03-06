Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, в банке не исключают, что