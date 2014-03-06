Андрей Гордеев / Ведомости Экономика России должна расти быстрее мировой, поручил в очередной раз президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. К середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, заявил он. Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что экономического роста, который уже был достигнут, недостаточно для того, чтобы обеспечить ощутимый рост заработных плат и пенсий. Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 февраля, на пресс-конференции, а также опубликовал Читать далее
Международные партнеры, помогающие Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился. dt.ua Украинская экономика понемногу начала расти после шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на Донбассе. Об этом заявил вице-президент Всемирного Читать далее
Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, в банке не исключают, что Читать далее
С 1 апреля текущего года поднялась цена на газо- и электроснабжение, а с 1 мая вступят в силу нововведенные тарифы на отопление. Читать далее