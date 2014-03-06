Украинская экономика и внутренне производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола. Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и