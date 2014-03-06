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Все из: рост экономики

Госстат: Экономика Украины растет без спадов уже два года подряд

Госстат: Экономика Украины растет без спадов уже два года подряд

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Киев, 14 февраля — АиФ-Украина. В течение предыдущих восьми кварталов экономика Украины демонстрировала исключительно рост и позитивную динамику развития. Информацию передает правительственный портал. Отмечается, что рост реального ВВП за последний квартал составил 0,4%. В то же


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Украинских водителей принудительно заправят биотопливом

Украинских водителей принудительно заправят биотопливом

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Украинская экономика и внутренне производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола. Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и


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Экономика Украины растет недостаточно быстро — Гройсман

Экономика Украины растет недостаточно быстро — Гройсман

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Сегодня, 12:03 Просмотров: … Премьер ожидает более 2% роста ВВП по итогам 2017 года, но отмечает, что темпы роста экономики должны быть выше Фото: Pixabay В Кабмине ожидают, что экономический рост по итогам 2017 года составит


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Курс валюты, как лакмусовая бумажка экономики страны

Курс валюты, как лакмусовая бумажка экономики страны

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Что такое курс национальной валюты? Это соотношение стоимости денежной единицы конкретной страны к денежной единице других стран. Курс национальной валюты иногда падает, а иногда поднимается. С чем это связано? Безусловно, курс национальной валюты зависит от той


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Экономика Российской Федерации растет

Экономика Российской Федерации растет

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16 мая 2014 года интернет издание «РИА Новости» на своем веб ресурсе сообщило, что во втором полугодии экономика России будет продолжать расти. Так как, начнёт восстанавливаться объем экспорта. По крайней мере, в министерстве экономического развития уверены,


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Тревожные прогнозы по росту экономики РФ

Тревожные прогнозы по росту экономики РФ

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Как сообщает агентство INTERFAX.RU, Европейский банк реконструкции и развития представил общественности отчет, согласно которого экономика России покажет нулевой рост в текущем году. Это может сильно отразиться на общей ситуации в стране, вследствие того, что раннее был


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Россия скоро вновь шагнет в рецессию

Россия скоро вновь шагнет в рецессию

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Экономисты и финансовые аналитики все больше говорят о России в негативном ключе. Накануне эксперты из центра развития Высшей школы экономики представили свой, достаточно мрачный прогноз.


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