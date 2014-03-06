Киев, 14 февраля — АиФ-Украина. В течение предыдущих восьми кварталов экономика Украины демонстрировала исключительно рост и позитивную динамику развития. Информацию передает правительственный портал. Отмечается, что рост реального ВВП за последний квартал составил 0,4%. В то же Читать далее
Украинская экономика и внутренне производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола. Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и Читать далее
Сегодня, 12:03 Просмотров: … Премьер ожидает более 2% роста ВВП по итогам 2017 года, но отмечает, что темпы роста экономики должны быть выше Фото: Pixabay В Кабмине ожидают, что экономический рост по итогам 2017 года составит Читать далее
Что такое курс национальной валюты? Это соотношение стоимости денежной единицы конкретной страны к денежной единице других стран. Курс национальной валюты иногда падает, а иногда поднимается. С чем это связано? Безусловно, курс национальной валюты зависит от той Читать далее
16 мая 2014 года интернет издание «РИА Новости» на своем веб ресурсе сообщило, что во втором полугодии экономика России будет продолжать расти. Так как, начнёт восстанавливаться объем экспорта. По крайней мере, в министерстве экономического развития уверены, Читать далее
Как сообщает агентство INTERFAX.RU, Европейский банк реконструкции и развития представил общественности отчет, согласно которого экономика России покажет нулевой рост в текущем году. Это может сильно отразиться на общей ситуации в стране, вследствие того, что раннее был Читать далее
Экономисты и финансовые аналитики все больше говорят о России в негативном ключе. Накануне эксперты из центра развития Высшей школы экономики представили свой, достаточно мрачный прогноз. Читать далее