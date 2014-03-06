Президент России Владимир Путин категорически отверг информацию о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли, опубликованном 10 марта пресс-службой главы государства. «У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели Читать далее
Сюжет: Санкции в отношении России (6596) 12:4508.03.2018 (обновлено: 20:25 08.03.2018) 113261 ХАРАРЕ (Зимбабве), 8 мар — РИА Новости. Односторонние санкции искажают функционирование рынка и правила мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Госдуме название обоснование санкционной Читать далее
Сегодня в 07:49, просмотров: 2031 Предыдущие руководители Украины, предпочитавшие закупать газ лишь у России, а также потреблявшее слишком много топлива население страны, виноваты в бедственном положении «Нафтогаза». Такое заявление сделал глава компании Андрей Коболев заявил на Читать далее
Экономические новости, 07.03.2018 Россия в ближайшие годы станет единственной крупной развивающейся экономикой, увеличивающей свое отставание от мировых лидеров по уровню жизни. Такой прогноз дает Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в предварительной версии Читать далее
Размещено: 07.03.2018 В период с 2005 года на сегодняшний момент из украинской экономики было извлечено в районе $105 млрд, которые ушли в экономику РФ и стран-поставщиков Европы. Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала NEWSONE заявил Читать далее
Администрация Президента Украины Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства. Порошенко рассказал об Читать далее
Зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой напомнил, что в течение 25 лет Россия с помощью дешевого газа и другими ресурсами «искусственно поддерживала независимость Украины». Решение «Газпрома» разорвать контракт с «Нафтогазом» положит конец этой практике, считает депутат. «После Читать далее