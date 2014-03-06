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Все из: Россия

Путин: РФ не вмешивается в выборы в США, они же делают это постоянно

Путин: РФ не вмешивается в выборы в США, они же делают это постоянно

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Президент России Владимир Путин категорически отверг информацию о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли, опубликованном 10 марта пресс-службой главы государства. «У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели


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Односторонние санкции искажают правила мировой экономики, заявил Лавров

Односторонние санкции искажают правила мировой экономики, заявил Лавров

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Сюжет: Санкции в отношении России (6596) 12:4508.03.2018 (обновлено: 20:25 08.03.2018) 113261 ХАРАРЕ (Зимбабве), 8 мар — РИА Новости. Односторонние санкции искажают функционирование рынка и правила мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Госдуме название обоснование санкционной


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«Нафтогаз» обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа

«Нафтогаз» обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа

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Сегодня в 07:49, просмотров: 2031 Предыдущие руководители Украины, предпочитавшие закупать газ лишь у России, а также потреблявшее слишком много топлива население страны, виноваты в бедственном положении «Нафтогаза». Такое заявление сделал глава компании Андрей Коболев заявил на


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Россию назвали главным аутсайдером мировой экономики

Россию назвали главным аутсайдером мировой экономики

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Экономические новости, 07.03.2018     Россия в ближайшие годы станет единственной крупной развивающейся экономикой, увеличивающей свое отставание от мировых лидеров по уровню жизни. Такой прогноз дает Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в предварительной версии


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Ставицкий: В период с 2005 года по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено около $105 млрд

Ставицкий: В период с 2005 года по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено около $105 млрд

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Размещено: 07.03.2018 В период с 2005 года на сегодняшний момент из украинской экономики было извлечено в районе $105 млрд, которые ушли в экономику РФ и стран-поставщиков Европы. Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала NEWSONE заявил


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Порошенко заявил о существовании опасности вмешательства РФ в украинские выборы

Порошенко заявил о существовании опасности вмешательства РФ в украинские выборы

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Администрация Президента Украины Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства. Порошенко рассказал об


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Конец независимости Украины: в Госдуме объяснили суть конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза»

Конец независимости Украины: в Госдуме объяснили суть конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой напомнил, что в течение 25 лет Россия с помощью дешевого газа и другими ресурсами «искусственно поддерживала независимость Украины». Решение «Газпрома» разорвать контракт с «Нафтогазом» положит конец этой практике, считает депутат. «После


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