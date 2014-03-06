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Все из: риск

Что ждет мировую экономику с изменением климата

Что ждет мировую экономику с изменением климата

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Фото: © Depositphotos.com/tomwang Главная цель Парижского соглашения по климату, ратифицированного более чем 170 странами, – удержать глобальный рост температуры ниже 2°C к 2100. The Boston Consulting Group (BCG) объясняет, при каких условиях задача окажется выполнимой. Энергетические затраты Климатологи утверждают, что


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Канада обвиняет Россию в провокации в Чёрном море во время учений НАТО

Канада обвиняет Россию в провокации в Чёрном море во время учений НАТО

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Два российских бомбардировщика Су-24 и один разведывательный самолёт Ан-26 облетели корабль канадских ВМС Министерство обороны Канады заявило, что российские самолеты совершили облет канадского военного корабля Toronto во время международных учений Sea Breeze в Черном море. В


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Силиконовый чехол в форме флакона парфюма шанель для iPhone 5/5s разработана специально для защиты техники пятого поколения.

Силиконовый чехол в форме флакона парфюма шанель для iPhone 5/5s разработана специально для защиты техники пятого поколения.

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С чехлом парфюм chanel для iphone 5/5s ваш телефон будет в безопасности. Стильный высококачественный чехол оригинально повторяющая форму духов шанель создано специально для айфон пятого поколения. Четкие вырезанные формы чехла прекрасно вписываются в силуэт дорого смартфона,


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Fitch предупреждает о рисках для российской экономики

Fitch предупреждает о рисках для российской экономики

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Рейтинговое агентство Fitch, как и его основной конкурент – рейтинговое агентство Moody’s, заявило о росте рисков для экономики России в связи с событиями на Крымском полуострове. По мнению аналитиков Fitch, крымский кризис способен оказать негативное влияние


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