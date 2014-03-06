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Все из: Ринат Ахметов

В Мариуполе создадут спортивную инфраструктуру национального уровня

В Мариуполе создадут спортивную инфраструктуру национального уровня

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В Мариуполе презентовали Целевую программу развития спорта «Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым». В документ заложена комплексная модернизация спортивной инфраструктуры города Проект стал возможен благодаря решению президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова о перерегистрации клуба в Мариуполе, что


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Ахметов снова возглавил ТОП-100 самых богатых украинцев

Ахметов снова возглавил ТОП-100 самых богатых украинцев

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Ринат Ахметов в очередной раз стал самым богатым жителем Украины, несмотря на убытки, которые он понес за последний год. В рейтинге 100 самых богатых жителей Украины, составленном журналом Фокус, Ринат Ахметов находится на первой строчке, как


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СМИ: СБУ проверит Ахметова и Ефремова на причастность к терроризму

СМИ: СБУ проверит Ахметова и Ефремова на причастность к терроризму

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Основанием для проверки стало то, что ряд заводов на контролируемой боевиками территории не подвергаются грабежам и обстрелам Служба безопасности Украины проверяет причастность бизнесмена Рината Ахметова и председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова к финансированию терроризма в Донбассе. Об этом


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Компания Ахметова прекратила поставки угля в Россию

Компания Ахметова прекратила поставки угля в Россию

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Новочеркасская ГРЭС, которая расположена в поселке Донской Ростовской области на юго-восток от города Ростов-на-Дону, заявила, что она объявляет конкурс на нового поставщика угля. Новочеркасская ГРЭС, которая расположена в поселке Донской Ростовской области на юго-восток от города


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Ахметов будет находиться в Киеве до стабилизации ситуации в Донецке

Ахметов будет находиться в Киеве до стабилизации ситуации в Донецке

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Украинский предприниматель, владелец холдинга СКМ Ринат Ахметов будет находиться в Киеве до стабилизации ситуации в Донецке. Об этом заявили в пресс-службе бизнесмена, передает ВВС. 25 мая протестующие против выборов Президента пикетировали резиденцию Ахметова в Донецке. После пикета к митингующим обратился «председатель правительства


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Ринат Ахметов организовал митинги против ДНР

Ринат Ахметов организовал митинги против ДНР

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Украинский олигарх Ринат Ахметов призвал донецких шахтеров выйти во вторник на демонстрацию против Донецкой народной республики. «Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. Этот митинг начнется завтра в полдень с


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Со своей оценкой ситуации на юго-востоке Украины выступили представители компании «Метинвест»

Со своей оценкой ситуации на юго-востоке Украины выступили представители компании «Метинвест»

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Это крупнейший горно-металлургический холдинга Украины. Ему принадлежат градообразующие предприятия Мариуполя. Владелец «Метинвеста» — самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов. Руководство холдинга призвало киевские власти признать непоправимые ошибки, прекратить силовую операцию, отказаться от применения вооруженных сил в


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