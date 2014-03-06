В Мариуполе презентовали Целевую программу развития спорта «Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым». В документ заложена комплексная модернизация спортивной инфраструктуры города Проект стал возможен благодаря решению президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова о перерегистрации клуба в Мариуполе, что Читать далее
Ринат Ахметов в очередной раз стал самым богатым жителем Украины, несмотря на убытки, которые он понес за последний год. В рейтинге 100 самых богатых жителей Украины, составленном журналом Фокус, Ринат Ахметов находится на первой строчке, как Читать далее
Основанием для проверки стало то, что ряд заводов на контролируемой боевиками территории не подвергаются грабежам и обстрелам Служба безопасности Украины проверяет причастность бизнесмена Рината Ахметова и председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова к финансированию терроризма в Донбассе. Об этом Читать далее
Новочеркасская ГРЭС, которая расположена в поселке Донской Ростовской области на юго-восток от города Ростов-на-Дону, заявила, что она объявляет конкурс на нового поставщика угля. Новочеркасская ГРЭС, которая расположена в поселке Донской Ростовской области на юго-восток от города Читать далее
Украинский предприниматель, владелец холдинга СКМ Ринат Ахметов будет находиться в Киеве до стабилизации ситуации в Донецке. Об этом заявили в пресс-службе бизнесмена, передает ВВС. 25 мая протестующие против выборов Президента пикетировали резиденцию Ахметова в Донецке. После пикета к митингующим обратился «председатель правительства Читать далее
Украинский олигарх Ринат Ахметов призвал донецких шахтеров выйти во вторник на демонстрацию против Донецкой народной республики. «Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. Этот митинг начнется завтра в полдень с Читать далее
Это крупнейший горно-металлургический холдинга Украины. Ему принадлежат градообразующие предприятия Мариуполя. Владелец «Метинвеста» — самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов. Руководство холдинга призвало киевские власти признать непоправимые ошибки, прекратить силовую операцию, отказаться от применения вооруженных сил в Читать далее