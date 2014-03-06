Основанием для проверки стало то, что ряд заводов на контролируемой боевиками территории не подвергаются грабежам и обстрелам Служба безопасности Украины проверяет причастность бизнесмена Рината Ахметова и председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова к финансированию терроризма в Донбассе. Об этом