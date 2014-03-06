Представьте себе: вы — известный немецкий топ-менеджер, у вас многочисленные проекты в России, вы получаете приглашение на встречу с Владимиром Путиным… и посылаете вместо себя одного из своих заместителей. Именно так поступил председатель правления Siemens Джо Кезер