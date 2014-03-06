Президент России Владимир Путин категорически отверг информацию о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли, опубликованном 10 марта пресс-службой главы государства. «У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели Читать далее
Елена Зеркаль Из открытых источников Российская Федерация может затягивать рассмотрение дела Украины в Международном арбитражном суде в Гааге по Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире Читать далее
Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «19 февраля Читать далее
Чешская Республика поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении РФ. Об этом заявил чешский вице-премьер-министр, министр иностранных дел Мартин Стропницкий во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках 54-й Мюнхенской конференции. Читать далее
Представьте себе: вы — известный немецкий топ-менеджер, у вас многочисленные проекты в России, вы получаете приглашение на встречу с Владимиром Путиным… и посылаете вместо себя одного из своих заместителей. Именно так поступил председатель правления Siemens Джо Кезер Читать далее
РФ предлагает украинской державе поставлять электричество в обмен на отмену всевозможных ограничений электроснабжения крымского полуострова. Про это рассказал министр по энергетике полуострова С. Егоров. Эти данные сообщило информагентство «Интерфакс». Читать далее
Все российское товары при ввозе в США будут облагаться таможенными пошлинами на общих основаниях. Америка исключила Россию из списка развивающихся стран, в отношении которых ранее применялись пониженные таможенные тарифы в рамках Генеральной системы преференций. Об этом Читать далее