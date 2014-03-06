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Все из: РФ

Путин: РФ не вмешивается в выборы в США, они же делают это постоянно

Путин: РФ не вмешивается в выборы в США, они же делают это постоянно

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Президент России Владимир Путин категорически отверг информацию о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли, опубликованном 10 марта пресс-службой главы государства. «У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели


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МИД: РФ может затягивать рассмотрение дела Украины по Конвенции ООН по морскому праву

МИД: РФ может затягивать рассмотрение дела Украины по Конвенции ООН по морскому праву

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Елена Зеркаль Из открытых источников Российская Федерация может затягивать рассмотрение дела Украины в Международном арбитражном суде в Гааге по Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире


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Москва выразила Киеву протест из-за погромов в российских учреждениях

Москва выразила Киеву протест из-за погромов в российских учреждениях

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Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «19 февраля


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Глав МИД Чехии – Климкину: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций против РФ

Глав МИД Чехии – Климкину: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций против РФ

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Чешская Республика поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении РФ. Об этом заявил чешский вице-премьер-министр, министр иностранных дел Мартин Стропницкий во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках 54-й Мюнхенской конференции.


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Комментарий: Демарш Siemens против Путина

Комментарий: Демарш Siemens против Путина

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Представьте себе: вы — известный немецкий топ-менеджер, у вас многочисленные проекты в России, вы получаете приглашение на встречу с Владимиром Путиным… и посылаете вместо себя одного из своих заместителей. Именно так поступил председатель правления Siemens Джо Кезер


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Рф предложила Украине поставлять энергию для Крыма

Рф предложила Украине поставлять энергию для Крыма

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РФ предлагает украинской державе поставлять электричество в обмен на отмену всевозможных ограничений электроснабжения крымского полуострова. Про это рассказал министр по энергетике полуострова С. Егоров. Эти данные сообщило информагентство «Интерфакс».


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США лишили Россию торговых льгот

США лишили Россию торговых льгот

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Все российское товары при ввозе в США будут облагаться таможенными пошлинами на общих основаниях. Америка исключила Россию из списка развивающихся стран, в отношении которых ранее применялись пониженные таможенные тарифы в рамках Генеральной системы преференций. Об этом


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Экономические новости Украины и мира.
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