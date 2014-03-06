Полиция открыла производство по факту обстрела из гранатомета столичного ресторана Производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщили «ДС» в пресс-службе полиции Киева. «В 2:37 в дежурную часть Шевченковского Читать далее
Злоумышленники, совершившие поджог, при попытке охраны их задержать применили огнестрельное оружие, пострадавших нет В ночь на 10 февраля на Львовщине неизвестные сожгли ресторан, который является собственностью семьи заместителя председателя ВО Свобода, народного депутата Украины Игоря Кривецкого. Ка Читать далее