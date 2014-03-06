Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "ресторан"

Все из: ресторан

В полиции рассказали подробности обстрела киевского ресторана из гранатомета

В полиции рассказали подробности обстрела киевского ресторана из гранатомета

Нет комментариев

Полиция открыла производство по факту обстрела из гранатомета столичного ресторана Производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщили «ДС» в пресс-службе полиции Киева. «В 2:37 в дежурную часть Шевченковского


Читать далее
Во Львовской области сожгли ресторан депутата от Свободы

Во Львовской области сожгли ресторан депутата от Свободы

Нет комментариев

Злоумышленники, совершившие поджог, при попытке охраны их задержать применили огнестрельное оружие, пострадавших нет В ночь на 10 февраля на Львовщине неизвестные сожгли ресторан, который является собственностью семьи заместителя председателя ВО Свобода, народного депутата Украины Игоря Кривецкого. Ка


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top