Злоумышленники, совершившие поджог, при попытке охраны их задержать применили огнестрельное оружие, пострадавших нет В ночь на 10 февраля на Львовщине неизвестные сожгли ресторан, который является собственностью семьи заместителя председателя ВО Свобода, народного депутата Украины Игоря Кривецкого. Ка