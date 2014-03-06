Городская власть будет наказывать безответственных подрядчиков, которые срывают сроки реконструкции учебных заведений столицы Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции с главами районов работ по термомодернизации в учебных заведениях Святошинского района, сообщили «ДС» Читать далее
В настоящее время для ограждения загородных домов, гаражей, промышленных, складских и других территорий широко используют автоматическое оборудование. Ворота с автоматикой обеспечивают высокий уровень защиты, минимизируют контакт человека с устройствами, делая тем самым нашу жизнь комфортнее и Читать далее