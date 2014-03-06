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Все из: ремонт

Кличко: Мы будем штрафовать подрядчиков за срыв сроков реконструкции учебных заведений

Кличко: Мы будем штрафовать подрядчиков за срыв сроков реконструкции учебных заведений

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Городская власть будет наказывать безответственных подрядчиков, которые срывают сроки реконструкции учебных заведений столицы Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции с главами районов работ по термомодернизации в учебных заведениях Святошинского района, сообщили «ДС»


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Наиболее частые причины ремонта автоматических ворот и шлагбаумов во Внуково

Наиболее частые причины ремонта автоматических ворот и шлагбаумов во Внуково

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В настоящее время для ограждения загородных домов, гаражей, промышленных, складских и других территорий широко используют автоматическое оборудование. Ворота с автоматикой обеспечивают высокий уровень защиты, минимизируют контакт человека с устройствами, делая тем самым нашу жизнь комфортнее и


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