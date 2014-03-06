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Все из: рекорд

Курс доллара замер на психологической отметке

Курс доллара замер на психологической отметке

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Сегодня, 08:26 Просмотров: … Евровалюта подорожала в официальных курсах Национального банка Автор фото: Александр Яремчук, «Сегодня» На сегодня, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 27 грн;1 евро – 33,27


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Курс евро в Украине побил новый рекорд

Курс евро в Украине побил новый рекорд

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На сегодня, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 28,86 грн;1 евро – 35,35 грн;10 российских рублей – 5,11 грн. Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями,


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Курс доллара в Украине вырос, а евро замер на пике

Курс доллара в Украине вырос, а евро замер на пике

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На сегодня, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 28,87 грн;1 евро – 35,34 грн;10 российских рублей – 5,09 грн. Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями,


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Рекордный урожай зерновых в Украине

Рекордный урожай зерновых в Украине

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Планируемый показатель урожайности нынешнего года с учитыванием всех факторов, включая Крымские проблемы и военные действия в Донецке и Луганске, составил около 64,421 млн. тонн зерновых и зернобобовых растений.


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ЦБ РФ продал 10 миллиардов долларов

ЦБ РФ продал 10 миллиардов долларов

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По сообщению ресурса Bloomberg, российский Центробанк 3 марта осуществил валютную интервенцию на 7-10 миллиардов долларов. Таким образом регулятор пытался стабилизировать курс рубля. По мнению Reuters, уже в понедельник курс российской валюты мог достичь отметки 37,5 рублей


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Ужасная безработица в Армении

Ужасная безработица в Армении

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На докладе Международной организации труда при ООН «Глобальные тенденции безработицы», прозвучала информация о том, что Армения занимает первенство среди стран СНГ по количеству безработных граждан.


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В РФ потребление газа выросло до рекорда

В РФ потребление газа выросло до рекорда

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Общее потребление топлива в российском государстве 28.01.2014-го года, впервые за всю историю перевалило за планку в 2 млрд кубических метров за одни сутки, тем самым достигнув 2,029 млрд кубометров. Данную информацию передает информационное агенство «Интерфакс», ссылаясь


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