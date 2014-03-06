Сегодня, 08:26 Просмотров: … Евровалюта подорожала в официальных курсах Национального банка Автор фото: Александр Яремчук, «Сегодня» На сегодня, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27 грн;1 евро – 33,27 Читать далее
На сегодня, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 28,86 грн;1 евро – 35,35 грн;10 российских рублей – 5,11 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, Читать далее
На сегодня, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 28,87 грн;1 евро – 35,34 грн;10 российских рублей – 5,09 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, Читать далее
Планируемый показатель урожайности нынешнего года с учитыванием всех факторов, включая Крымские проблемы и военные действия в Донецке и Луганске, составил около 64,421 млн. тонн зерновых и зернобобовых растений. Читать далее
По сообщению ресурса Bloomberg, российский Центробанк 3 марта осуществил валютную интервенцию на 7-10 миллиардов долларов. Таким образом регулятор пытался стабилизировать курс рубля. По мнению Reuters, уже в понедельник курс российской валюты мог достичь отметки 37,5 рублей Читать далее
На докладе Международной организации труда при ООН «Глобальные тенденции безработицы», прозвучала информация о том, что Армения занимает первенство среди стран СНГ по количеству безработных граждан. Читать далее
Общее потребление топлива в российском государстве 28.01.2014-го года, впервые за всю историю перевалило за планку в 2 млрд кубических метров за одни сутки, тем самым достигнув 2,029 млрд кубометров. Данную информацию передает информационное агенство «Интерфакс», ссылаясь Читать далее