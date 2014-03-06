Покупка рекламы при помощи технологии алгоритмических закупок рекламы (программатики) продолжает наращивать свою долю в цифровом баннерном пространстве. По прогнозам Zenith Programmatic Marketing Forecasts, доля покупки таких баннеров к 2019 году превысит 67% от глобальных маркетинговых расходов. Этот Читать далее
22 февраля 2018, 23:03 99 просмотров Электронные продажи компании Walmart в течение последнего квартала выросли всего на 23%. Этот показатель на 50% ниже результатов компании за аналогичный период в прошлом году, сообщает CNBC. После обнародования этих данных, акции Читать далее
19 февраля 2018, 12:14 116 просмотров В рамках развития направления Direct to Consumer компания Unilever открывает Axe Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом. В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как Читать далее
16 февраля 2018, 10:33 113 просмотра В России ожидается рост рынка электронной коммерции, который, в перспективе нескольких лет, может составить 5–7 трлн рублей в год, сообщает RNS со ссылкой на слова главы «Почты России» Николая Подгулова. «В перспективе нескольких лет объем рынка может составить Читать далее
В 2013 году «Яндекс» обогнал по выручке «Первый канал» и стал первым медиа страны. Выручка интернет-компании за первые девять месяцев года составила 27,4 млрд рублей — на 37% больше, чем за тот же период прошлого года. Читать далее
В издании Bloomberg 23 декабря 2013 года появилась информация о том, что правительство Италии утвердило новый закон в отношении интернет-рекламы. Среди политиков этот проект назвали «Google tax». В соответствии с положениями данного закона, все предприниматели Италии Читать далее
В вагонах киевского метрополитена вскоре исчезнут все информационные мониторы, которые транслировали рекламы, показывали забавные ролики и информировали об остановках на станциях. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена, со ссылкой на приказ Департамента общественных коммуникаций Киевской горадминистрации. В Читать далее