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Все из: рейтинг

Forbes опубликовал топ-20 самых дорогих компаний Рунета

Forbes опубликовал топ-20 самых дорогих компаний Рунета

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10:28 21/02/2018 Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Топ-20 опубликован на сайте издания.  На первом месте оказался «Яндекс» с капитализацией в 12,38 миллиарда долларов. За три квартала 2017 года на интернет-рекламе компания заработала 63,5 миллиарда рублей. Вторую строчку рейтинга занимает


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Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира – Bloomberg

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира – Bloomberg

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Сегодня, 03:23 Просмотров: … Мировая экономика в целом будет расти, но некоторым странам будет трудно вырваться из топ «рейтинга по несчастью» Фото: Pixabay Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике,


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Ахметов снова возглавил ТОП-100 самых богатых украинцев

Ахметов снова возглавил ТОП-100 самых богатых украинцев

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Ринат Ахметов в очередной раз стал самым богатым жителем Украины, несмотря на убытки, которые он понес за последний год. В рейтинге 100 самых богатых жителей Украины, составленном журналом Фокус, Ринат Ахметов находится на первой строчке, как


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Конкурентоспособность Германии понизилась

Конкурентоспособность Германии понизилась

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В рейтинге Всемирного экономического форума конкурентоспособность Германии понизилась. США улучшили позицию на два пункта, рейтинг России поднялся на 11 позиций. Конкурентоспособность Германии, считающейся «локомотивом» еврозоны, понизилась. Согласно обнародованному в среду, 3 сентября, докладу «Глобальная конкурентоспособность 2014-2015»


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Порошенко добавит Раде «Солидарность»

Порошенко добавит Раде «Солидарность»

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Петр Порошенко назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 26 октября. По итогам выборов он хочет получить контроль над новым парламентом. Как и ожидалось, за месяц, прошедший после распада правящей коалиции в парламенте никто из политических


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Forbes признал Меркель самой влиятельной женщиной мира

Forbes признал Меркель самой влиятельной женщиной мира

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Премьер-министр ФРГ Ангела Меркель заняла первую строчку рейтинга самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. На втором месте оказалась дебютантка этого рейтинга глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Первую тройку замыкает жена одного из создателей


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Рейтинг Владимира Путина достиг исторического максимума

Рейтинг Владимира Путина достиг исторического максимума

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Электоральный рейтинг Владимира Путина достиг исторического максимума. На выборах в ближайшее воскресенье он набрал бы 81% голосов. Его ближайший конкурент Геннадий Зюганов — 7% голосов, Владимир Жириновский — 6%. Цифры приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на опрос «Левада-центра». Выборы


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