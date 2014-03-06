Сегодня, 03:23 Просмотров: … Мировая экономика в целом будет расти, но некоторым странам будет трудно вырваться из топ «рейтинга по несчастью» Фото: Pixabay Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике,