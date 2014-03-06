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Все из: реформы

Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы, — Бойко

Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы, — Бойко

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Сопредседатель депутатской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина». 23.02.2018 Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал сопредседатель депутатской фракции «Опозиционный блок» Юрий


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Первый вице-премьер настаивает на усилении роли госбанков в развитии экономики Украины

Первый вице-премьер настаивает на усилении роли госбанков в развитии экономики Украины

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Первый вице-премьер Степан Кубив выступает за усиление роли государственных банков в развитии экономики Украины в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора. «Каждый сам оценивает, что это (стратегия – ИФ) даст государству, прежде всего, людям. Главная


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Качество жизни украинцев не изменилось — Гройсман

Качество жизни украинцев не изменилось — Гройсман

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Гройсман заявил, что правительству не удалось изменить качество жизни украинцев Правительству удалось изменить четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни украинцев. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон о приватизации,


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Во Всемирном банке считают, что экономика Украины начала расти, но этого недостаточно

Во Всемирном банке считают, что экономика Украины начала расти, но этого недостаточно

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Международные партнеры, помогающие Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился. dt.ua Украинская экономика понемногу начала расти после шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на Донбассе. Об этом заявил вице-президент Всемирного


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«Шоковая терапия» как способ перехода от командно-административной системы к рыночной экономике

«Шоковая терапия» как способ перехода от командно-административной системы к рыночной экономике

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Среди стран, которые переходят от командно-административной системы к рыночной экономике, по такому критерию как путь перехода определились по крайней мере три группы стран. Этими путями были «шоковая терапия», эволюционный путь, или градуализм, и промежуточный путь. В


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МВД планирует набирать в милицию бойцов батальонов Айдар и Донбасс

МВД планирует набирать в милицию бойцов батальонов Айдар и Донбасс

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Новые кадры для подразделений МВД Украины глава ведомства намерен искать среди бойцов территориальных батальонов. Сотрудников МВД Украины после реформы ведомства будут набирать из рядов бойцов добровольческих батальонов, в частности, Айдара и Донбасса. Об этом заявил в


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Новый налог на жилье — платить будут все

Новый налог на жилье — платить будут все

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Кабинет министров Украины в рамках своей налоговой реформы хочет, чтобы налог на недвижимость платили все — то есть, снять льготы на метры и обложить налогом коммерческие объекты. Если Верховная Рада поддержит инициативы правительства, то они лягут


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Экономические новости Украины и мира.
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