Сопредседатель депутатской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина». 23.02.2018 Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал сопредседатель депутатской фракции «Опозиционный блок» Юрий Читать далее
Первый вице-премьер Степан Кубив выступает за усиление роли государственных банков в развитии экономики Украины в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора. «Каждый сам оценивает, что это (стратегия – ИФ) даст государству, прежде всего, людям. Главная Читать далее
Гройсман заявил, что правительству не удалось изменить качество жизни украинцев Правительству удалось изменить четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни украинцев. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон о приватизации, Читать далее
Международные партнеры, помогающие Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился. dt.ua Украинская экономика понемногу начала расти после шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на Донбассе. Об этом заявил вице-президент Всемирного Читать далее
Среди стран, которые переходят от командно-административной системы к рыночной экономике, по такому критерию как путь перехода определились по крайней мере три группы стран. Этими путями были «шоковая терапия», эволюционный путь, или градуализм, и промежуточный путь. В Читать далее
Новые кадры для подразделений МВД Украины глава ведомства намерен искать среди бойцов территориальных батальонов. Сотрудников МВД Украины после реформы ведомства будут набирать из рядов бойцов добровольческих батальонов, в частности, Айдара и Донбасса. Об этом заявил в Читать далее
Кабинет министров Украины в рамках своей налоговой реформы хочет, чтобы налог на недвижимость платили все — то есть, снять льготы на метры и обложить налогом коммерческие объекты. Если Верховная Рада поддержит инициативы правительства, то они лягут Читать далее