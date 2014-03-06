Руководитель экономических программ Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Александр Колтунович заявил, что публикация Deutsche Welle «Действительно ли экономика Украины упала из-за ЗСТ с ЕС?» направлена на дискредитацию Виктора Медведчука и его идей. «Не имея Читать далее
Рост реального валового внутреннего продукта Украины в IV квартале 2017 года замедлился до 1,8% в годовом выражении и 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом сообщили в Государственной службе статистики. Ведомство уточняет, что по сравнению с Читать далее
В Греции завершился подсчет 100% бюллетеней референдума, сообщается на сайте МВД страны. Против подписания соглашения о предоставлении финансовой помощи проголосовали 61,31% греков. «За» подписание отдали голоса 38,69% населения страны. Ранее премьер страны Алексис Ципрас призвал правительство Читать далее
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступает за скорейшее проведение референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе.»Референдум должен быть проведен до конца 2017 года», — цитирует Gazeta.Ru Кэмерон. «Если получится сделать это быстрее, я буду рад. Чем раньше я Читать далее
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о беспокойстве «ряда лидеров» НАТО в связи с возможным отделением Шотландии от Соединенного Королевства. Ранее стало известно об экстренной встрече Кэмерона с королевой Великобритании Елизаветой II. Лондон предлагает Шотландии получить большую Читать далее
Виктор Янукович сделал заявление относительно референдума на Украине и спецоперации Киева на востоке Отстраненный от власти украинский президент Виктор Янукович снова в Ростове-на Дону пообщался с журналистами и сделал ряд громких заявлений относительно референдума, прошедшего на Читать далее
В России отмечают, что для улаживания конфликта нужен диалог В Киеве считают, что явка на референдуме в Донецкой и Луганской областях была крайне низкой. В Москве уверяют – явка оказалась ожидаемо высокой и это надо уважать. Читать далее