Появление малыша в семье — это не только радость, это ещё масса забот и тяжёлый груз ответственности. Родители быстро в этом убедятся, когда ребёнок начинает расти, ведь нужно покупать летнюю, зимнюю и демисезонную одежду, шапочки, варежки, Читать далее
В Елгаве накануне была жестоко избита девочка из семьи украинских беженцев, сообщает передача «4.studija» Латвийского телевидения. Семья приехала в Латвию этим летом. Люди покинули Украину из-за военных действий на востоке страны. В настоящий момент члены семьи Читать далее
Размер помощи теперь является единым как при рождении первого ребенка, так и всех последующих С 1 июля в Украине размер помощи при рождении ребенка составит 41 280 грн. Размер помощи является единым как при рождении первого Читать далее
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон № 644-VII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сокращения количества документов для получения государственной помощи при рождении ребенка», сообщает пресс-служба главы государства в пятницу. Как сообщалось, 10 октября Читать далее
В Черкасской области в поселке Маньковка сторожевые собаки насмерть загрызли 5-летнего мальчика. Двое детей, в возрасте 5 и 9 лет, пошли играть на огражденную территорию частного предприятия, расположенного по соседству. На предупреждающую надпись на металлической сетке Читать далее