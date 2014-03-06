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Все из: ребенок

Детские кроссовки в интернет-магазине Kindo.ua

Детские кроссовки в интернет-магазине Kindo.ua

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Появление малыша в семье — это не только радость, это ещё масса забот и тяжёлый груз ответственности. Родители быстро в этом убедятся, когда ребёнок начинает расти, ведь нужно покупать летнюю, зимнюю и демисезонную одежду, шапочки, варежки,


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В Латвии жестоко избита девочка из семьи украинских беженцев

В Латвии жестоко избита девочка из семьи украинских беженцев

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В Елгаве накануне была жестоко избита девочка из семьи украинских беженцев, сообщает передача «4.studija» Латвийского телевидения. Семья приехала в Латвию этим летом. Люди покинули Украину из-за военных действий на востоке страны. В настоящий момент члены семьи


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Помощь при рождении ребенка с 1 июля составит более 41 тыс грн

Помощь при рождении ребенка с 1 июля составит более 41 тыс грн

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Размер помощи теперь является единым как при рождении первого ребенка, так и всех последующих С 1 июля в Украине размер помощи при рождении ребенка составит 41 280 грн. Размер помощи является единым как при рождении первого


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Подписан закон, упрощающий получение госпомощи при рождении ребенка

Подписан закон, упрощающий получение госпомощи при рождении ребенка

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Президент Украины Виктор Янукович подписал закон № 644-VII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сокращения количества документов для получения государственной помощи при рождении ребенка», сообщает пресс-служба главы государства в пятницу. Как сообщалось, 10 октября


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На Черкасчине собаки загрызли ребенка

На Черкасчине собаки загрызли ребенка

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В Черкасской области в поселке Маньковка сторожевые собаки насмерть загрызли 5-летнего мальчика. Двое детей, в возрасте 5 и 9 лет, пошли играть на огражденную территорию частного предприятия, расположенного по соседству. На предупреждающую надпись на металлической сетке


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