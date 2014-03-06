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Все из: работа

Привлекательные польские заработки лишают Украину рабочих рук — Bloomberg

Привлекательные польские заработки лишают Украину рабочих рук — Bloomberg

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После многих лет активного «экспорта» у Романа Пелеха исчерпываются запасы. С 2002 года он трудоустраивал украинцев по всей Восточной Европе. И это плохая новость не только для него, но и для экономики Украины. Рост замедляется четвертый


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На одно рабочее место в Украине претендует 35 человек

На одно рабочее место в Украине претендует 35 человек

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Сегодня на одну вакансию в Украине претендуют около 30-35 человек. Об этом во время брифинга сообщил министр социальной политики Павел Розенко. «На одну вакансию сегодня 30-35 претендентов», — рассказал он. По мнению министра, такая статистика свидетельствует


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Бизнес как хобби

Бизнес как хобби

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Как гласит цитата: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Хобби заставляет нас расслабиться, отвлечься от неприятных мыслей о повседневной рутине. Поэтому неудивительно, что многие хотят превратить


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Украина согласовала с МВФ выпуск облигаций почти на 10 миллиардов

Украина согласовала с МВФ выпуск облигаций почти на 10 миллиардов

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Украина и Международный валютный фонд согласовали возможность выпуска облигаций внутреннего государственного займа в счет погашения переплат по налогу на прибыль предприятий на сумму 9,7 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. Как отмечается, благодаря


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Вам не нравится ваша работа. Что делать?

Вам не нравится ваша работа. Что делать?

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Каждое ваше утро начинается с нежелания идти на работу, которая не нравится. В течение рабочего дня вы с нетерпением ждёте его окончания, чтоб поскорей попасть домой и отдохнуть. И так каждый день. Такое бывает у многих


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Украинцев заставят рыть окопы: Киев ввел трудовую повинность для граждан в военное время

Украинцев заставят рыть окопы: Киев ввел трудовую повинность для граждан в военное время

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Правительство Украины ввело трудовую повинность для граждан, согласно которой в военное время жители страны будут привлекаться к принудительным работам оборонного характера. К работам будут привлекать студентов, безработных и незанятых лиц, жителей села, работников предприятий, функционирующих в


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Универсальным должно быть успешное маркетинговое агентство

Универсальным должно быть успешное маркетинговое агентство

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За крупные договоры с крупными брендами борются обычно большинство маркетинговых агентств, в погоне за максимальной прибылью. Но становится естественным уже сегодня, что пережитком прошлого является именно такое действие агентств. Как обычно, что существует своя конкретная специализация


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Экономические новости Украины и мира.
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