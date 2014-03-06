После многих лет активного «экспорта» у Романа Пелеха исчерпываются запасы. С 2002 года он трудоустраивал украинцев по всей Восточной Европе. И это плохая новость не только для него, но и для экономики Украины. Рост замедляется четвертый Читать далее
Сегодня на одну вакансию в Украине претендуют около 30-35 человек. Об этом во время брифинга сообщил министр социальной политики Павел Розенко. «На одну вакансию сегодня 30-35 претендентов», — рассказал он. По мнению министра, такая статистика свидетельствует Читать далее
Как гласит цитата: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Хобби заставляет нас расслабиться, отвлечься от неприятных мыслей о повседневной рутине. Поэтому неудивительно, что многие хотят превратить Читать далее
Украина и Международный валютный фонд согласовали возможность выпуска облигаций внутреннего государственного займа в счет погашения переплат по налогу на прибыль предприятий на сумму 9,7 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. Как отмечается, благодаря Читать далее
Каждое ваше утро начинается с нежелания идти на работу, которая не нравится. В течение рабочего дня вы с нетерпением ждёте его окончания, чтоб поскорей попасть домой и отдохнуть. И так каждый день. Такое бывает у многих Читать далее
Правительство Украины ввело трудовую повинность для граждан, согласно которой в военное время жители страны будут привлекаться к принудительным работам оборонного характера. К работам будут привлекать студентов, безработных и незанятых лиц, жителей села, работников предприятий, функционирующих в Читать далее
За крупные договоры с крупными брендами борются обычно большинство маркетинговых агентств, в погоне за максимальной прибылью. Но становится естественным уже сегодня, что пережитком прошлого является именно такое действие агентств. Как обычно, что существует своя конкретная специализация Читать далее